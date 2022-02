«Claws»-Showrunnerin startet Label für Inklusion

Wirtschaft

Als kreativen Partner hat sich Janine Sherman Barrois Warner Bros. gesichert.

Die Showrunnerin Janine Sherman Barrois ist seit über 20 Jahren im amerikanischen Fernsehen tätig. Da damals kaum People of Color in die Produktion von Serien verwickelt waren, möchte sie die Situation nun weiter verbessern. Es gebe zwar starke Frauen wie Shonda Rhimes und Oprah Winfrey, doch kaum neue Talente schaffen den Durchbruch.Das ist eine der Missionen hinter ihrem neuen Label Folding Chair Prods., das sie bei der Warner Bros. Television Group (wo Sherman Barrois seit 2015 mehrere Gesamtverträge abgeschlossen hat) ins Leben gerufen hat. Nikita S. Adams, zuvor Agentin bei Paradigm Talent Agency und A3 Artists Agency, wurde als neue Leiterin der Fernsehabteilung von Folding Chair eingestellt.Mit der Gründung von Folding Chair will Sherman Barrois nun Serien und Filme entwickeln, die zum Nachdenken anregen und sowohl etablierte als auch aufstrebende Talente mit einbeziehen. "Ich möchte mich auf Geschichten konzentrieren, sicherlich über Schwarze Menschen und BIPOC-Menschen, aber auch auf Geschichten über starke Frauen im Allgemeinen und starke Familien", sagt sie.