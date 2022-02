«Der Kroatien-Krimi» räumt auch in Woche zwei ab

Quotennews

Jasmin Gerat und Lenn Kudrijawizki überzeugten auch am ersten Donnerstag im Februar. «Panorama» litt bei den 14- bis 49-Jährigen unter der starken Konkurrenz.

In der vergangenen Woche strahlte Das Erste den ersten von zwei neuenaus. Der Film „Tod im roten Kleid“ fuhr mit 6,12 Millionen Zuschauer die zweithöchste Reichweite der Reihe ein, der Marktanteil belief sich auf unglaubliche 19,7 Prozent. Zwar schalteten nur 0,54 Millionen junge Menschen ein, aber das Programm lief mit 7,1 Prozent noch überdurchschnittlich.Nun überzeugten auch Jasmin Gerat und Lenn Kudrijawizki in dem Film „Vor Mitternacht“, bei der die Mordkommission Split den Tod eines Mannes aufklären muss, bei dem ein fatales Geheimnis und die Jagd nach einem gestohlenen Diamanten eine Rolle spielen. 6,38 Millionen Menschen wollten die Folge sehen, die Christoph Darnstädt geschrieben hat. Die von Michael Kreindl inszenierte Folge erreichte einen Marktanteil von 20,1 Prozent.Vor wenigen Wochen beschäftigte sichmit der Zukunft des deutschen Schnitzels. Die monothematische Reportage über 30 Minuten wollten fast vier Millionen Menschen sehen, an diese Werte knüpfte das von Aja Reschke moderierte Magazin nicht an. Mit der Corona-Impflicht durch die Hintertür und die Blockierung des Mieterschutzes durch die FDP ließen sich nur 3,12 Millionen Menschen anlockten, der Marktanteil lag bei mäßigen 11,6 Prozent. Mit 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Sendung einen Marktanteil von mauen 5,4 Prozent.