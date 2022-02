FOX entwickelt «End of Watch»

US-Fernsehen

Die neue Polizeiserie ist eine Adaption des Kinofilms.

Das Network FOX hat grünes Licht für die Entwicklung eines Serienablegers vongegeben. Das einstündige Dramaprojekt stammt von den Autoren und ausführenden Produzenten David Ayer und David Matthews, wobei Ayer den Film geschrieben und Regie geführt hat. Wie der Film soll die Serie den Alltag zweier junger Polizisten in Los Angeles zeigen, die Partner und Freunde sind, und was passiert, wenn sie auf kriminelle Kräfte treffen, die größer sind als sie selbst.Ayer wird über die Cedar Park Studios als ausführender Produzent fungieren, Chris Long und Darryll C. Scott sind ebenfalls ausführende Produzenten. John Lesher, James Masciello von Raven, Andrea Iervolino und Monika Bacardi werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. Lesher war auch als Produzent an dem Film beteiligt. Bill Rotko fungiert als beratender Produzent. Fox Entertainment wird die Serie produzieren.In «End of Watch» spielen Jake Gyllenhaal und Michael Peña die Hauptrollen. Der Film feierte seine Premiere auf dem Toronto International Film Festival und wurde von der Kritik sehr gelobt. Er spielte weltweit über 55 Millionen Dollar ein, bei einem Budget von sieben Millionen Dollar.