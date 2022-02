VOD-Charts

Auf den vorderen Plätzen finden sich Comedy-Formate ein, die bereits abgeschlossen sind.

Die Abrufzahlen auf dem Streamingmarkt bleiben weiterhin verhalten. So schaffte es in dieser Woche erneut kein Titel mehr als vier Millionen Views zu generieren. Vier – zwei mehr als in der Vorwoche – brachten es über die Drei-Millionen-Marke, wobei das Comedy-Genre die meiste Aufmerksamkeit bekam. Dazu später mehr. Platz zehn geht an die Krimi-Serie, die zwischen dem 4. und 10. Februar 2,16 Millionen Mal abgerufen wurde. Dies ermittelten die Marktforscher von Goldmedia.Auf Rang neun landet die Sky-Serie, deren zweite Staffel nach drei Jahren Wartezeit Ende Januar an den Start ging. Beim Bezahlsender darf man sich über gute 2,27 Millionen Abrufe freuen. Der achte Platz geht nach Kalifornien an den Streamingdienst Netflix sorgte für 2,53 Millionen Views. Und auch Rang sieben ist nach Los Gatos zu verordnen, auch wenn der Ursprung vonin Spanien liegt. Die Thriller-Serie generierte in der sechsten Kalenderwoche 2,61 Millionen Aufrufe.Knapp davor liegt mit 2,68 Millionen Zuschauern die Anwaltsserie. Die Sendung, bei der auch Meghan Markle – mittlerweile Duchess of Sussex – mitspielte, landet somit auf Rang sechs. Die Top5 leitetein, die Polizisten-Serie ist somit auch der letzte Titel, der es in dieser Woche auf weniger als drei Millionen Aufrufe bringt. 2,87 Millionen Klicks wurden ermittelt. Auf Platz vier reiht sichein. Die Kult-Serie, die mittlerweile bei Netflix abrufbar ist, lockte 3,17 Millionen Zuschauer an.Auf dem Treppchen findet sichein. Die Krankenhaus-Serie, abrufbar bei fast allen Streaminganbietern, darf sich über 3,58 Millionen Zuschauer freuen. Die vorderen beiden Plätze machen Comedy-Formate unter sich aus, wobeimit 3,70 Millionen Views den Kürzeren zieht. Strahlender Sieger mit einer Bruttoreichweite von 3,86 Millionen wird in dieser Woche