SWR stellt sich für 2022 auf

TV-News

Neben einem Programmschwerpunkt rund um die Flutkatastrophe in Südwestdeutschland plant der SWR auch eine Geburtstagssendung für Frank Elstner. Im fiktionalen Bereich setzt man auf die Thriller-Serie «Höllgrund» sowie einen Film über die Katastrophe von Rammstein.

Am Freitag hat SWR-Intendant Kai Gniffke die Pläne seiner öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalt für das laufende Jahr vorgestellt. Demnach hat sich der Südwestrundfunk als Ziel gesetzt, verstärkt Menschen unter 50 zu erreichen und setzt deshalb auch „mehr Dialogformate, mehr Diversität, mehr Regionalität und guter Unterhaltung“. „Mit bester Unterhaltung und innovativen Digitalformaten versorgen und verbinden wir Menschen aus allen Generationen und sozialen Schichten. Bei uns wird miteinander gelacht, gelernt und kontrovers diskutiert. Dabei stehen für uns immer die Menschen im Südwesten im Mittelpunkt, die wir mit ihren ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, Meinungen und Ideen zum Mitmachen einladen“, so Gniffke.Vor allem 16- bis 25-Jährige hat der SWR mit der neuen Nachrichten-App „Newszone“ im Blick, die mit einem einfachen Zugang zu News und starker Individualisierbarkeit überzeugen soll. Der Schwerpunkt liegt auf Themen wie Musik, Schule & Bildung oder Klima & Natur. Dazu kommt die Online-Plattform „MixTalk“, die per Zufallsprinzip Menschen ins Gespräch bringen und für innovative Debatten-Formate ohne Hate und Fake-News stehen soll, bei denen Menschen mit unterschiedlichen Standpunkten, aber keine Politiker oder Expert, zu Wort kommen.Bereits bekannt war, dass Barbara Schöneberger die Moderation vonübernehmen und ihren Einstand am 2. April feiern wird. In der neuen Ära der Samstagabend-Unterhaltungsshow soll die Sendung noch enger mit dem eigenen Youtube-Kanal und den Social-Media-Kanälen verknüpft werden. Der SWR möchte für „Unterhaltung mit Anspruch“ stehen. Dies soll auch die neue monatliche Sendung von Pierre M. Krause,, erfüllen, die am 14. März an den Start geht ( Quotenmeter berichtete ). An Karfreitag soll unterdessen ein einmaliges Format zu Ehren Frank Elstners gesendet werden, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiert. In der Geburtstagssendung sollen prominente Gäste Fragen an den Showmaster richten. Weder Namen noch einen Moderator hat ein Projekt, in dem junge Männer über Sex reden sollen. Neben dem Talk soll es darin auch Erklärstücke und Animationen geben. Die Ausstrahlung ist auf YouTube, TikTok und in der ARD Mediathek geplant.Zudem hat der SWR am Freitag zwei fiktionale Projekte angekündigt. Für die ARD Mediathek entsteht die achtteilige Thriller-Serie, die im Schwarzwald verortet ist, wo es zu einer Reihe mysteriöser Todesfälle kommt. Ebenfalls im Sendegebiet beheimatet ist die Air Base Rammstein, bei der es 1988 zu einem Zusammenstoß von zwei Flugzeugen kam, wodurch 70 Menschen ums Leben kamen. Der Fernsehfilm, der für Das Erste produziert wird, erzählt von Überlebenden, Familienangehörigen und Helfern, die noch Jahre nach der Katastrophe mit ihren Traumata kämpfen. Im Doku-Bereich begleitet man vier Mannheimer Dragqueens und Dragkings, die in der Doku-Serieim SWR Fernsehen zu sehen sein werden. Für die Mediathek und YouTube setzt man auf die Web-Dokureihe, die sich um drängende Fragen dreht, die junge Paare bewegen, die gerade eine Familie gründen. Außerdem reiste die Punkband für die Dokuin die Hauptstadt, um Zeitzeugen und Weggefährten zu treffen, die bei der Vorbereitung ihres Geheimkonzerts 1983 in der Ostberliner Erlöserkirche halfen und danach von der Stasi verfolgt wurden. Teil des Films ist auch das Konzert selbst.Das Thema Wasser will der SWR gleich in zweierlei Hinsicht aufgreifen. Zum Jahrestag der Flutkatastrophe des vergangenen Jahres wird der SWR zusammen mit dem WDR den Podcast(Arbeitstitel) ins Leben rufen und damit die menschlichen, wissenschaftlichen und politischen Hintergründe der Naturkatastrophe beleuchten. Eine Reportage für den Programmplatz «Story im Ersten» geht der Frage nach, was in der Nacht geschah. Die Reportage-Reihe, die in der ARD Mediathek erscheint, begleitet die Menschen in Dernau im Kreis Ahrweiler seit August 2021 auf ihrem Weg zurück in die Normalität. SWR1 Rheinland-Pfalz plant rund um den Jahrestag zudem eine einwöchige Tour durchs Ahrtal. Darüber hinaus wird der SWR federführend beim ARD-Event „#unserWasser“ sein und den investigativen Fernsehfilmsowie eine Begleitdokumentation beisteuern. ARD Forschungsprojekte und Crowd Science-Aktionen sollen Daten zum Thema Wasserknappheit und Zugriffsrechte zusammentragen und aufzeigen, wie und wo sich der Verteilungskampf ums Wasser in Deutschland bereits zuspitzt.