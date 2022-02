«Khan: The Series»: Fox Entertainment erwirbt US-Rechte

US-Fernsehen

Hinter der Serie steht der Oscar-nominierte Produzent Alexander Rodnyansky von AR Content.

Wie der US-Branchendienst ‚Variety‘ berichtet, hat Fox Entertainment die US-Rechte zuvon AR Content erworben, dem Produktionshause des Oscar-nominierten Produzenten Alexander Rodnyansky. Derzeit befindet sich die epische Action-Serie in der Entwicklung. Sie basiert auf dem meistverkauften Buch „Genghis Khan and the Making of the Modern World“ von Jack Weatherford, und wird sich auf das größte zusammenhängenden Reich in der Geschichte der Menschheit und ihren ikonischen Schöpfer konzentrieren.Drehbuchautor und ausführender Produzent Chris Collins wird als Showrunner dienen, Sergei Bodrov ist als Regisseur und Executive Producer an Bord. Die Serie wird von Rodnyansky, Leslie Greif (Big Dreams Entertainment), Stuart Manashil (Novo Entertainment) und Michael Kupisk (AR Content) als produziert.„Wir sind glücklich und geehrt Fox Entertainment als Partner zu haben, für diesen Titel in der Entwicklung“, sagte Rodnyansky. „Ich bin sehr gespannt die außergewöhnliche Geschichte von Dschingis Khan zum Leben zu erwecken zusammen mit meinen Partnern: Produzent Leslie Greif, bekannt für «Hatfields & McCoys», «The Offer», und andere High-End-Projekte, showrunner Chris Collins, der bei «The Man in the High Castle», «The Wire» und «Sons of Anarchy» mitgearbeitet hat, Sergei Bodrov, ein Oscar-Kandidat für «Mongol», und der Rest des Teams.“ Er fügte hinzu: „Ich bin zuversichtlich, dass die Serie der Zuschauer in den USA und in jeder Ecke der Welt ansprechen wird, da sie mit universellen Problemen und Dilemmata gefüllt ist, die uns alle heute konfrontieren: Fragen der Macht, Beziehungen, große Ambitionen, und die harten Entscheidungen, die sie bedeuten.“