Der Super-Podcast zum Super Bowl

Passend zum Super-Bowl-Wochenende beleuchtet Quotenmeter.FM, wie die National Football League (NFL) funktioniert und erklärt den seit Jahren anhaltenden Hype um den US-Sport. Außerdem geht es um Christian Seiferts neuen Streamingdienst.

In dieser Woche dreht sich Quotenmeter.FM um den anstehenden Super Bowl LVI in Los Angeles, der am Sonntag zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals ausgetragen wird. Was zeichnet die National Football League (NFL) aus? Worin unterscheidet sich die Struktur vom europäischen Fußball? Darüber spricht Fabian Riedner mit seinem Gast und Quotenmeter-Redakteur Veit-Luca Roth. Die Diskussion dreht sich zudem über den Erfolg von ProSieben , das seit Jahren auf die Übertragung des Randsports setzt.Außerdem sprechen die beiden über die Pläne von Axel Springer. Der Verlag möchte gemeinsam mit dem ehemaligen DFL-Geschäftsführung Christian Seifert einen neuen Streamingdienst auf die Beine stellen, der weniger prominente Sportarten in den Fokus stellen möchte. Dass das Unterfangen letztendlich auf nur wenig Gegenliebe stoßen dürfte, meint Fabian Riedner, der Vergleiche mit sporttotal.tv anbringt.Abschließend bleibt es sportlich, denn Olympia darf in diesen Tagen nicht fehlen. Roth und Riedner erfreuen sich an den auf dem Teppich gebliebenen Wintersportlern, die noch wahre Gefühle zeigen – im Gegensatz zu manch anderen Sportlern.