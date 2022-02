Garant für einen guten Vorabend: «Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein»

Quotennews

Unter der Woche besorgt die Liebe und das perfekte Essen den Vorabend bei VOX - der Samstagvorabend gehört den Tieren. Ein Format fällt seit einigen Wochen auf.

Eigentlich ist das Format kein Neues und doch machtseit Anfang des Jahres wieder von sich reden. Ursprünglich startete das Tier-Format mit kantigem Protagonisten 2014 vor 1,04 Millionen Zuschauern, damals keine große Nummer, wenn auch kein Flop. Über die Jahre hinweg versuchte sich VOX immer wieder an Platzierungen der Show, doch so richtig konstant gut läuft es erst seit 2020, just als man sich 2019 mit dem Versuch die Show in der Primetime zu platzieren ordentlich die Finger verbrannte. Dennoch, die bisher stärkste Episode «Harte Hunde» spielte sich am 4. Januar 2020 ab, damals schauten 1,82 Millionen Zuschauer ab 19.00 Uhr zu, ein Wert der am 23. Januar 2021 wiederholt werden sollte.Es ergab sich eine ganz neue Konstanz und sowohl 2020 als auch 2021 fiel keine der regulär ausgestrahlten Episoden unter 1,5 Millionen Zuschauer im Gesamten. Mit dem Beginn von 2022 schien der Zug doch wieder abgefahren. Am 15. Januar 2022 startete VOX die Tier-Doku wieder und es wollten "nur" noch 1,17 Millionen Fernsehende einschalten, wodurch auch der Marktanteil von 4,5 Prozent nicht gefallen konnte. Scheinbar hatten die VOX-Zuschauer jedoch nur etwas Zeit gebraucht, denn bereits zwei Wochen später wollten wieder 1,54 Millionen Zuschauer das Format sehen. Mit 0,39 Millionen Zuschauern aus der klassischen Zielgruppe bricht man zwar keine Rekorde, ist mit 7,9 Prozent Marktanteil bei VOX jedoch wohl auch zufrieden.Die mindestens 1,5 Millionen Zuschauer konnte VOX nicht wie in 2020 und 2021 halten und mit 1,39 Millionen Zuschauern am gestrigen Vorabend zeigt die Formkurve wieder etwas nach unten. Auch der Marktanteil von 5,5 Prozent ist wieder etwas schlechter, wie auch die Leistung in der Zielgruppe, in welcher noch 0,33 Millionen gemessen werden konnten (MA: 6,4 Prozent). Die Form darf jedoch nicht als reine Kritik verstanden werden, denn im Klartext: «Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein» war an bisher allen Samstagen 2022 das reichweitenstärkste Format bei VOX.