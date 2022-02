«Love Island»: Zweite Frühjahrsstaffel startet Ende März

TV-News

Die neue Staffel, erneut von Sylvie Meis moderiert, wird umfassend online begleitet.

Im vergangenen Jahr erhöhte RTLZWEI die Dosis vonum eine Frühlingsstaffel, nach der sich Moderatorin Jana Ina Zarrella von der Show verabschiedete und die Moderation an Sylvie Meis abgab. Die Niederländerin führte bereits durch die sechste Runde im vergangenen Spätsommer. Nun hat die Grünwalder TV-Station den Start der siebten und damit zweiten Frühjahrsstaffel bekannt gegeben. Ab dem 21. März geht es für die Singles in eine Villa auf Teneriffa. Die Staffel, die bis zum 11. April immer um 22:15 Uhr – außer des Auftakts um 20:15 Uhr – gesendet wird, steht unter dem Motto „Festival of Love“.Da die Einschaltquoten zuletzt rückläufig waren, hat sich RTLZWEI Änderungen überlegt und verspricht, dass die Liebesreise ab Tag eins anders als gewohnt verlaufen werde. Im Durchschnitt wollten 0,47 Millionen Menschen die 25 Episoden im Spätsommer 2021 sehen. Bei den jungen Leuten stand ein Marktanteil von 5,2 Prozent auf dem Papier. Die zwei vorherigen Staffeln sorgten für 7,7 und 6,3 Prozent. „Vieles in der erfolgreichen Datingshow wurde einmal auf den Kopf gestellt – schon mit dem Einzug warten auf die Islander und die Zuschauer eine Menge Überraschungen“, heißt es deshalb in der Ankündigung zur neuen Runde.„Endlich geht es wieder mit «Love Island» los und ich freue mich sehr, dass ich erneut als Moderatorin der erfolgreichen Dating-Show dabei sein darf“, freut sich Sylvie Meis auf die neuen Folgen. „Ich bin sehr auf die Liebesreise der Islander gespannt und kann es kaum erwarten, sie bei ihren prickelnden Flirts und der Suche nach der wahren Liebe zu begleiten!“Die Zuschauer sollen in der neuen Runde online noch stärker eingebunden werden. Mit der interaktiven «Love Island»-App können sie den Verlauf der Sendung durch ihr Voting aktiv mitgestalten. Schließlich entscheidet am Ende das Publikum, welches Couple das Finale von „Love Island Frühjahr 2022“ gewinnt und 50.000 Euro mit nach Hause nimmt. Auch in den sozialen Netzwerken geht es heiß zu: Sowohl auf der offiziellen Facebook-Seite sowie auf dem offiziellen Instagram-Account können Fans mitfiebern und diskutieren. Auch auf YouTube gibt es viel Liebes-Content zu sehen. Auf Snapchat und TikTok finden User ebenfalls weitere Inhalte.