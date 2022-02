«Maid»-Erfinderin bekommt Netflix-Deal

US-Fernsehen

Molly Smith Metzler hat einen Exklusivvertrag mit dem Streamingdienst erhalten.

Wie das Fachblatt „Variety“ aus zuverlässiger Quelle erfahren hat, hat-Schöpferin Molly Smith Metzler einen lukrativen Exklusivvertrag bei Netflix erhalten. «Maid» basiert auf den Memoiren "Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive" von Stephanie Land. Neben der Adaption des Buches für die Leinwand verantwortete Metzler auch als ausführende Produzentin und Showrunnerin die Dramaserie. Die Serie, die im Oktober 2021 auf Netflix debütierte, wurde von der Kritik hoch gelobt und erhielt unter anderem drei Golden-Globe-Nominierungen."Ich bin so begeistert, der Netflix-Familie beizutreten, nachdem ich bereits eine freudige und erfüllende Partnerschaft mit Jinny Howe hatte, die dieser Dramatikerin die Möglichkeit gab, «Maid» zu erschaffen", sagte Metzler. "Vom ersten Tag an war meine Zusammenarbeit mit dem gesamten Netflix-Team offen, kreativ und äußerst unterstützend. Ich fühle mich geehrt, Netflix mein Zuhause nennen zu dürfen und freue mich sehr darauf, diese Party fortzusetzen!"Im Rahmen der Vereinbarung werden Metzler und ihr Label Quiet Coyote neue Serien und andere Projekte für Netflix entwickeln. Metzler möchte sich auf Projekte konzentrieren, die ein soziales Bewusstsein haben und Frauen sowohl vor als auch hinter der Kamera Rollen bieten."Ich fühle mich geehrt, über die Jahre eng mit Molly zusammengearbeitet zu haben", so Howe, Vice President of Drama Series Development bei Netflix. "Wie ihre großartige Arbeit an «Maid» beweist, ist sie eine kreative Kraft und eine begnadete Geschichtenerzählerin, die es versteht, sowohl tiefgründig als auch unterhaltsam zu sein. «Maid» auf den Bildschirm zu bringen, war eine ganz besondere Zusammenarbeit – wir sind stolz darauf, wie gut der Film kulturell ankam, und freuen uns darauf, dass Molly noch mehr dieser beeindruckenden Geschichten schreiben wird."