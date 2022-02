«Nachricht von Mama» geht desaströs weiter

Quotennews

«Lenßen übernimmt» kehrt am Vorabend mit guten Werten zurück. Angesichts des Vorlaufs wäre vor allem in der Zielgruppe mehr möglich gewesen.

Die Premierenfolgen der neuen Sat.1-Serieverzeichneten in der vergangenen Woche keine ausreichend guten Werte, um die Pyjama-Pictures-Produktion als Erfolg bezeichnen zu können – ganz im Gegenteil. Mit Marktanteilen von 4,1 und 4,3 Prozent in der Zielgruppe lief es bei den 14- bis 49-Jährigen miserabel. Auch die 0,97 und 0,94 Millionen verbuchten Gesamtzuschauer waren für den Bällchensender nur ungenügend. In der zweiten Woche unterhielten die Episoden drei und vier nur noch jeweils 0,72 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Davon stammten jeweils 0,26 Millionen aus der werberelevanten Zuschauerschaft, nochmal rund 40.000 weniger als vor einer Woche. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum fielen von 3,1 und 3,3 Prozent auf 2,5 und 2,6 Prozent. In der Zielgruppe standen 3,8 und 4,1 Prozent zu Buche.Am späten Nachmittag kehrte Ingo Lenßen und dessen Team ins Sat.1-Programm zurück.wurde ab 17:00 Uhr ebenfalls in Doppelfolgen ausgestrahlt. Die beiden Geschichten verzeichneten 1,11 und 1,14 Millionen Zuschauer, die Sehbeteiligungen von starken 7,8 und 7,1 Prozent generierten. In der Zielgruppe waren mit 0,18 und 0,20 Millionen immerhin leicht unterdurchschnittliche 7,3 und 6,5 Prozent drin. Das ist allerdings insofern enttäuschend, da die Formate im Vorlaufundallesamt zweistellig in der Zielgruppe fuhren. Um 14 Uhr lag die Sehbeteiligung bei 10,2, danach bei 12,2 und letztlich bei 11,2 Prozent. «Lenßen übernimmt» verlor somit fast drei Prozentpunkte.Um 18:00 Uhr folgten zwei-Episoden. Die Doku-Soap lockte 0,91 und 0,93 Millionen Zuschauer zur Unterföhringer TV-Station. Die Folge „Für das Leben meiner Tochter“ war bei 0,19 Millionen jüngeren Sehern gefragt, „Wenn die Vögel Trauer tragen“ verzeichnete eine Reichweite von 0,21 Millionen Umworbenen. Die Marktanteile bewegten sich bei mäßigen 5,6 und 5,0 Prozent. Insgesamt standen ausbaufähige 4,8 und 4,4 Prozent zu Buche. Um 19:00 Uhr ging einmal mehr Amiaz Habtu auf Sendung.tut sich allerdings weiterhin schwer auf dem «Buchstaben Battle»-Sendeplatz. Mit 0,55 Millionen Zuschauern reichte es insgesamt nur zu miesen 2,2 Prozent. In der Zielgruppe sorgten 0,22 Millionen für einen Marktanteil von schwachen 4,2 Prozent.