Netflix verliert zahlreiche Marvel-Serien

Vermischtes

Titel wie «Daredevil», «Punisher» oder «Jessica Jones» verschwinden Ende des Monats vom kalifornischen Streamingdienst. Unklar ist, ob sie bei einem anderen Dienst wieder auftauchen.

Seitdem es Streamingdienst Disney+ gibt, ist die Heimat der meisten Marvel-Formate der Streamer des Mickey-Maus-Unternehmens. Doch auch bei Netflix findet man noch immer zahlreiche Titel wieoder– allerdings nicht mehr lange. Denn wie der US-Branchendienst ‚The Verge‘ nun berichtete, wird Disney die Lizenzen für die Serien, die Netflix mitproduzierte, mit Netflix nicht verlängern, weshalb sie nach dem 28. Februar von der Plattform verschwinden.Die Nachricht kommt nicht überraschend, tauchten einige Charaktere doch zuletzt in verschiedenen Marvel-Produktionen auf, wie die Daredevil-Figur – gespielt von Charlie Cox – in dem Kinokassenschlager «Spider-Man: No Way Home». Vincent D’Onofrio spielte zudem Kingpin in der Serie «Hawkeye», die es exklusiv bei Disney+ zu sehen gibt. Es ist also nicht auszuschließen, dass Disney+ weitere Charaktere der Netflix-Serien zurückbringen könnte.Dies ist allerdings noch Spekulation, da noch nicht sicher ist, was mit den oben genannten Titeln ab dem 1. März geschieht. Es ist davon auszugehen, dass die Serien von Netflix zu Disney+ unter des Marvel-Banner wandern, doch eine offizielle Bestätigung seitens Disney steht noch aus. Auch Netflix zeigt sich schweigsam.Wie der Branchendienst ‚TV Wunschliste‘ zudem berichtet, macht der Serien-Schwund nicht nur vor Marvel-Serien halt. Auch Produktion von FX sind nach dem Monatswechsel nicht mehr beim Branchenprimus verfügbar. Dies betritt vor allem Serien von Produzent Ryan Murphy. Dazu zählensowie das LGBTQ-Drama