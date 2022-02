«Tricks der Lebensmittelindustrie» steigert Vorwochen-Rekord

Quotennews

Mit Produkten von Pfanni, Knorr und Lagnese verzeichnete das ZDF zu Beginn der Primetime wieder zweistellige Werte bei den jungen Zuschauern.

In der vergangenen Woche zeigte das ZDF die erste von zwei neuen «ZDFzeit»-Dokumentationen überund war damit überaus erfolgreich. Nicht nur, dass man mit 3,64 Millionen Zuschauern einen neuen Allzeitrekord bei der Gesamtreichweite einfuhr, die Geheimnisse von Milka, Oreo und Philadelphia brachten es auch auf starke 0,81 Millionen Interessierte in der jungen Zuseherschaft der 14- bis 49-Jährigen. Damit verbuchte der Mainzer Sender grandiose 11,1 Prozent in dieser Gruppe. Damit war man das zweitgefragteste Format an jenem Tag in der Primetime. Nur «Wer stiehlt mir die Show?» bei ProSieben lief besser.In dieser Woche untersuchte Sebastian Lege die Produkte von Lebensmittelgigant Unilever, der die Produkte von Pfanni, Langnese und Knorr herstellt. 3,71 Millionen Zuschauer wollten sich die neuerlichen Tricks nicht entgehen lassen. Daraus generierte das ZDF einen Marktanteil von im Senderschnitt liegenden 12,7 Prozent. In der jüngeren Zuseherschaft ließ man den Senderschnitt erneut deutlich hinter sich und lockte mit dem 45-minütigen Format 0,82 Millionen 14- bis 49-Jährigen an. Mit der gesteigerten Reichweite sorgte Lege für einen neuen Rekord-Marktanteil von phänomenalen 12,4 Prozent.Im Anschluss beschäftigte sich Ilka Brecht beimit dem „alten Streit um die NATO-Ostererweiterung“ sowie der auf der Kippe stehenden Impflicht. 2,51 Millionen Zuschauer ab drei Jahren blieben ab 21:00 Uhr dran. 0,53 Millionen Junge interessierten sich zudem für den Hausärztemangel in Deutschland. Die Marktanteile bewegten sich nun bei mageren 9,0 Prozent bei allen und weiterhin sehr guten 8,3 Prozent bei den Jüngeren.Am Vorabend sorgtenwieder für einen Millionen-Reichweite. Die Folge „Der Tod des reichen Mannes“ wollten 4,57 Millionen Zuschauer sehen. Damit war die Krimiserie das fünft erfolgreichste Format am Dienstag. Die Einschaltquote belief sich auf 17,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen war mit 0,37 Millionen einen Marktanteil von 6,7 Prozent drin.