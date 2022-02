Paramount setzt «Star Trek» nach sechs Jahren fort

Kino-News

Die Filmsparte soll den vierten Teil mit Zachary Quinto und Co. drehen.

Paramount Pictures möchte mit den-Stars Chris Prine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho und Simon Pegg für den vierten Film verhandeln. J. J. Abrams kündigte auf der Aktionärsversammlung von ViacomCBS an, dass es grünes Licht für einen weiteren Film gebe. Der bislang letzte Teil des Franchises wurde von sechs Jahren veröffentlicht."Wir sind begeistert, sagen zu können, dass wir hart an einem neuen «Star Trek»-Film arbeiten, der bis zum Ende des Jahres gedreht wird und in dem unsere Originalbesetzung und einige neue Charaktere zu sehen sein werden, von denen ich denke, dass sie wirklich Spaß machen und aufregend sein werden und dazu beitragen werden, «Star Trek» in Bereiche zu führen, die man noch nie zuvor gesehen hat", sagte Abrams. "Wir sind begeistert von diesem Film, wir haben einen Haufen anderer Geschichten, über die wir sprechen und von denen wir denken, dass sie wirklich aufregend sein werden. Aber bis dahin, lebe lang und in Frieden."Paramount war schon einmal kurz davor, diese Besetzung zurückzubringen: 2018 hatte S.J. Clarkson («Jessica Jones») die Regie für eine Fortsetzung übernommen, die Pines Kirk mit seinem verstorbenen Vater, gespielt von Chris Hemsworth, der seine Rolle aus «Star Trek» von 2009 wieder aufnimmt, zusammengebracht hätte. Dieser Film kam jedoch nie zustande, nachdem Paramount Berichten zufolge keinen Deal mit Pine und Hemsworth abschließen konnte.