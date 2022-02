Fußball verdrängt «Friesland» am Wochenende

TV-News

Im März wird ein neuer «Friesland»-Krimi erstmals nicht an einem Samstagabend stattfinden.

Das ZDF hat einen neuen Film der Krimi-Reiheangekündigt, der am 30. März um 20:15 Uhr zu sehen sein wird – einem Mittwoch. Damit wechselt die seit 2013 gesendete Serie aus dem Hause Warner Bros. ITVP Deutschland den Sendeplatz, alle 14 bislang ausgestrahlten 90-Minüter waren am Samstagabend im Programm. Zuletzt sorgte „Unter der Oberfläche“ Ende Dezember für eine Reichweite von 7,61 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, kein anderes Programm war am 22. Januar gefragter als dieses. Mit Marktanteilen von 25,3 Prozent bei allen und 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war man dementsprechend bärenstark unterwegs.Warum also der Sendeplatzwechsel, schließlich gaben die Quoten keinerlei Gründe für eine Veränderung? Dies dürfte mit Blick auf das Programm am Samstag, 26. März, klar werden, denn da zeigt das ZDF das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Israel. Das Testspiel findet in Sinsheim statt und wird wohl am Abend angestoßen, eine genaue Anstoßzeit steht allerdings laut DFB.de noch nicht fest. Weniger Tage später gastiert die DFB-Elf dann in Amsterdam für ein Freundschaftsspiel gegen die Niederlande. Diese Partie überträgt dann Das Erste am 29. März.Zurück nach «Friesland». Der neue Film trägt den Titel „Prima Klima“ und wurde von Patricia Frey nach dem Drehbuch von Georg Ludy inszeniert. Maxim Mehmet ist darin wieder als Polizist Henk Cassens an der Seite von Polizistin Süher Özlügül (Sophie Dal) zu sehen. Während eines pressewirksamen Vortrages im Leeraner Hafen kracht das Schiff eines Forschungsinstituts in ein anderes Boot. Vom Kapitän und Geschäftsführer des Instituts fehlt an Bord jede Spur. Dem Duo ist schnell klar, dass Geschäftsführer Leander Dierks (Jürg Plüss) entführt wurde. Tatsächlich meldet sich kurz darauf ein Erpresser mit einer Lösegeldforderung – ein Fall für Kriminalhauptkommissar Jan Brockhorst (Felix Vörtler). Brockhorst will die Ermittlungen leiten und die attraktive Firmenchefin Esther Fehrmansen (Julia Brendler) bei der Geldübergabe unterstützen. Doch überraschenderweise weigert Fehrmansen sich, die geforderte Lösegeldsumme zu zahlen.