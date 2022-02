Mehr «Spongebob»-Filme

US-Fernsehen

Außerdem kündigte das Unternehmen eine «Dora the Explorer»-Serie an.

Der Streamingdienst Paramount+ wird noch mehr Nickelodeon-Inhalte ins Programm aufnehmen. Zu den neuen Angeboten gehören drei neue-Spin-off-Filme, die sich auf verschiedene Charaktere aus Bikini Bottom konzentrieren. Der erste der neuen Filme wird 2023 in die Kinos kommen, danach wird die exklusive Heimat der hauseigene Streamingdienst sein.Hinzu kommt der vierte «SpongeBob»-Film, der derzeit für einen Kinostart vorbereitet wird. Zwei «SpongeBob»-Spin-off-Shows, «The Patrick Star Show» und «Kamp Koral», debütierten im Jahr 2021. "Wie wir durch den langjährigen Erfolg von Nickelodeon wissen, ist das Kinder- und Familienpublikum unglaublich loyal, und das sehen wir auch bei Paramount+, wo Kinder und Familie zu den stärksten Genres des Dienstes gehören, sowohl was das Engagement als auch die Abonnentengewinnung angeht", sagte Brian Robbins, Chief Content Officer, Movies and Kids & Family bei Paramount+. "Während sie also bei unseren Serien bleiben und nach noch mehr von ihnen suchen, verdoppeln wir unsere Bemühungen, ihnen das zu geben, was sie wollen, indem wir die Universen der Charaktere, die sie am meisten lieben, erweitern."Paramount+ hat außerdem eine Live-Action-Serie zubestellt. Sie soll vom Ton des 2019 erscheinenden Live-Action-Films inspiriert sein. Ursprünglich wurde berichtet, dass sich das Projekt 2021 in der Entwicklung befindet. Die Figur wird auch in einer neuen CG-animierten Serie im Jahr 2023 zurückkehren.Außerdem wird Paramount+ im Jahr 2023 eine neue Serie von den-Zeichentrickfilmen veröffentlichen, die sich jeweils auf einen der berühmtesten Bösewichte des Franchise konzentrieren. Im Jahr 2023 wird ein neuer «Teenage Mutant Ninja Turtles»-Zeichentrickfilm von den Produzenten Seth Rogen und Evan Goldberg und dem Regisseur Jeff Rowe in die Kinos kommen.