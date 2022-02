Showtime setzt «Billions» fort

US-Fernsehen

In den nächsten Monaten soll eine siebte Staffel entstehen.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ schreibt, setzt Showtimefort. Seit Mitte Januar strahlt der Pay-TV-Sender neue Episoden aus. «Billions» wurde von Brian Koppelman und David Levien entwickelt, die neben Beth Schacter auch als ausführende Produzenten und Co-Showrunner fungieren. Andrew Ross Sorkin ist ebenfalls einer der Schöpfer der Serie.In Staffel sechs lichtet sich der Staub der fünften Staffel und zeigt eine Welt, die sich weiterentwickelt hat. Nachdem Axe (Damian Lewis) verschwunden ist und Michael Prince (Corey Stoll) seinen Platz eingenommen hat, muss Chuck (Paul Giamatti) eine neue Strategie entwickeln, die schärfer und raffinierter ist als zuvor. Alle Beteiligten, von Wags (David Costabile) bis Wendy (Maggie Siff), von Taylor (Asia Kate Dillon) bis Sacker (Condola Rashad) und natürlich Chuck Senior (Jeffrey DeMunn), müssen ihre Waffen schärfen und nach neuen Allianzen suchen, um zu überleben. Darüber hinaus wurde Daniel Breaker, der die Rolle des Scooter, des brillanten und verschlossenen Stabschefs von Prince, spielt, in der sechsten Staffel zur festen Besetzung der Serie ernannt.«Billions» ist eine der am längsten laufenden Serien in der Geschichte von Showtime und steht in einer Reihe mit Serien wie «Homeland», «Ray Donovan», «Dexter», «Weeds» und «Nurse Jackie».