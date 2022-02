Rückblick auf den Super Bowl: 4. Quarter holt fast 70 Prozent

Quotennews

Die Gesamtreichweite kam zwar nicht an die Werte aus dem Vorjahr heran, doch quotentechnisch konnte die ProSieben-Übertragung Super Bowl 55 übertreffen. Auch die Wiederholung bei ProSieben Maxx lief spitze.

Dass der American Football in Deutschland angekommen ist, zeigt nicht nur die Tatsache, dass die National Football League (NFL) noch in diesem Jahr ein Saisonspiel in München austragen möchte, sondern vor allem der Blick auf die Quoten des in der Nacht zum Montag ausgetragenen Super Bowls. Wie Quotenmeter bereits gestern berichtete , reichten die Werte zwar nicht an die aus dem Vorjahr heran, dennoch können sich Marktanteile zwischen 51,5 und 64,4 Prozent ab 0:20 Uhr mehr als sehen lassen. Zu Beginn des Spiels schlugen sich über zwei Millionen Football-Interessierte die Nacht um die Ohren. Die Halbzeitshow mit zahlreichen Hip-Hop-Stars war mit 65,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sogar noch mehr gefragt, 1,96 Millionen sahen ab 2:00 Uhr zu. Die AGF wertet in der Quotenmessung allerdings nur die Ergebnisse bis 3:00 Uhr aus, zu diesem Zeitpunkt war das Spiel allerdings noch längst nicht vorbei.Das Ende des dritten Viertels verfolgten bei ProSieben noch 1,67 Millionen Zuschauer. Bis 3:12 Uhr lag die Sehbeteiligung bei 39,3 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe waren noch 1,39 Millionen wach, was den Marktanteil auf 68,0 Prozent trieb. Das Schlussviertel, in dem die Los Angeles Rams das Spiel zu ihren Gunsten drehen konnten, sahen dann noch 1,65 Millionen Zuschauer, von den 1,34 Millionen aus der Zielgruppe stammten. ProSieben darf sich somit am zweiten Tag in Folge über herausragende Werte in der Nacht freuen. Die Einschaltquoten beliefen sich auf 41,5 Prozent bei allen und 69,9 Prozent bei den Jüngeren. Das Schlussviertel war damit in der Zielgruppe in diesem Jahr nochmal gefragter als das im Vorjahr. Im Vorjahr reichte es mit 1,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen zu 66,6 Prozent. Im Schnitt erreichte Super Bowl LVI somit eine Reichweite von 1,78 Millionen und 35,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen generierten 1,42 Millionen unfassbare 64,2 Prozent.Bei diesen Zahlen sollte man meinen, dass kaum ein NFL-Fan das Saisonhighlight verpasst hat. Für alle, die lieber in der Nacht schlafen wollten, hielt ProSieben Maxx ab 9:00 Uhr die Wiederholung des Spektakels bereit. Der Männersender, der üblicherweise am Sonntagabend die NFL überträgt, durfte sich am Vormittag bis 13:00 Uhr über großartige Werte freuen. Die Vorberichte verfolgten bereits 0,06 Millionen Zuschauer, was zu einem guten Marktanteil von 2,3 Prozent in der Zielgruppe führte. 0,09, 0,09, 0,13 und 0,12 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen die vier Quarter. In der Zielgruppe belegte der Spartensender damit 4,0, 3,9, 4,5 und 3,9 Prozent des werberelevanten Marktes. Aus Quotensicht war das Highlight aber die Zweitverwertung der Halbzeitshow. Diese ging ab 11:00 Uhr auf Sendung. Die Reichweite erhöhte sich schlagartig auf 0,21 Millionen, der Zielgruppenanteil stieg auf sagenhafte 10,4 Prozent.