RTLZWEI klärt Fraser-Nachfolge

Köpfe

Die stellvertretende Programmbereichsleiterin Shona Fraser hatte Ende des vergangenen Jahres ihren Abschied angekündigt. Der Sender sortiert sich neu und verteilt die Verantwortung auf zwei Schultern.

RTLZWEI hat auf den im Dezember 2021 angekündigten Abschied von Schona Fraser , stellvertretende Programmbereichsleiterin, reagiert und ordnet die Verantwortlichkeiten für das Programm neu. Künftig wird Thomas Fischer, der aktuell als Abteilungsleiter Redaktion die Soaps «Berlin – Tag & Nacht» und «Köln 50667» verantwortet, wird zum 1. Mai Abteilungsleiter Entertainment & Soaps. Fischer stieß im Juli 2021 zum Grünwalder Sender und ist seit rund 20 Jahren im TV-Geschäft aktiv. Zuletzt arbeitete er als Executive Producer und Head of Factual Entertainment bei Warner Bros. in Köln. Er verantwortete zahlreiche etablierte Sendungen wie «Das perfekte Dinner», «Bares für Rares», «First Dates» und «Adam sucht Eva». Im Laufe seiner Karriere arbeitete er unter anderem für Granada, Eyeworks und Constantin Entertainment.„Ich freue mich sehr, dass wir Thomas Fischer als neuen Unterhaltungschef für RTLZWEI gewinnen konnten. Thomas ist ein ausgewiesener TV-Produktions-Profi mit langjähriger Erfahrung und einem beeindruckenden Track-Record, sowohl bei großen Entertainment-Produktionen als auch bei langlaufenden Factual-Entertainment-Formaten, wie dem mehrfach ausgezeichneten «Bares für Rares»“, erklärt Tom Zwiessler, RTLZWEI-Programmchef.Als Abteilungsleiter Development ist RTLZWEI in dem bisherigen stellvertretenden Leiter Development, Sebastian Lühn, fündig geworden, der die neue Position ebenfalls zum 1. Mai antritt. Lühn ist ein Eigengewächs, seine Karriere startete er 2006 als Volontär und durchlief seitdem mehrere Stationen im Unternehmen. Der studierte Pädagoge, Theater- und Medienwissenschaftler hat seither als Redakteur, Producer und Executive Producer zahlreiche fiktionale und non-fiktionale Formate betreut und entwickelt. Seine aktuelle Position hat er seit September 2018 inne.„Ich habe Sebastian Lühn in acht Jahren als hervorragenden Executive Producer und stellvertretenden Leiter Development kennengelernt. Er ist in der TV-Branche in Deutschland und international exzellent vernetzt und ein geschätzter Ansprechpartner für unsere Produktionspartner. Ich freue mich sehr, dass Sebastian nun die Leitung der Abteilung Development übernimmt und das Team weiter ausbauen wird“, so Zwiessler.An die scheidende stellvertretende Programmbereichsleiterin Schona Fraser richtete Zwiessler diese Worte: „Ich danke Shona sehr für die kreative und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen sechs Jahren. In ihrer Doppelfunktion als Chefin Entertainment & Development hat sie erfolgreiche Formate wie «Love Island» und «Kampf der Realitystars» zu RTLZWEI geholt. Shona hat als exzellente TV-Managerin das crossmediale Storytelling weiterentwickelt und damit Impulse für die digitale Transformation unseres Reality-Contents gesetzt. Ich bedauere, dass Shona uns verlässt, verstehe aber ihren Wunsch nach Veränderung und wünsche ihr für ihre berufliche und private Zukunft von Herzen alles Gute!“„Die Jahre bei RTLZWEI waren eine wundervolle Zeit. Der Sender ist ein Haus, in dem Kreative sehr frei arbeiten können. Ich gehe mit einem weinenden Auge, aber freue mich auf einen neuen Lebensabschnitt. Ich danke Andreas Bartl und Tom Zwiessler für die kreative Freiheit, die mir ermöglicht wurde, und allen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden, die mit mir diesen Weg gegangen sind“, wird Fraser in einer Mitteilung zitiert.