ZDF Studios: ZDF Enterprises benennt sich um

Vermischtes

Ab dem 1. April wird aus der ZDF Enterprises GmbH die ZDF Studios GmbH.

1993 wurde ZDF Enterprises für den Vertrieb von ZDF-Programmen und den Einkauf von Inhalten für den Mainzer Sender gegründet. Fast 20 Jahre später erhält das Unternehmen einen neuen Namen. Ab dem 1. April firmiert die ZDF Enterprises GmbH unter dem neuen Titel ZDF Studios GmbH, das gab Fred Burcksen, Sprecher der Geschäftsführung, heute bekannt. Gemeinsam mit den Tochter- und Beteiligungsgesellschaften verantwortet der Verbund heute nationale und internationale Medien-Produktionen von der Idee und Entwicklung, über die Produktion hin zur Vermarktung. Die Services und Dienstleistungen werden sowohl öffentlich-rechtlichen wie privaten Fernsehsendern, aber auch unabhängigen Produzenten, Streaming-Plattformen oder anderen Kunden und Partnern angeboten.„Der neue Name passt deutlich besser zu unserem Geschäftsmodell und spiegelt unsere Produktions- und Vermarktungskompetenz. Unter der neuen Dachmarke ‚ZDF Studios‘ werden wir die Verbundunternehmen untereinander noch enger vernetzen. Mit einem Konzernumsatz von rund 240 Millionen Euro gehören wir zu den größten Rechtehändlern in Europa“, erklärte Burcksen.Thomas Bellut, ZDF-Intendant und Vorsitzender des Aufsichtsrates der ZDF Enterprises GmbH, fügte hinzu: „Die ZDF Enterprises hat seit ihrer Gründung viel für den ZDF-Verbund geleistet und erreicht. Mit Kreativität, Innovationskraft und Effizienz ist die Gruppe ein wichtiger Player im fiktionalen und non-fiktionalen Bereich geworden. Der neue Name ‚ZDF Studios‘ macht auf Anhieb klar, dass es ein Unternehmen der Medien-Branche ist.“