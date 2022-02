«Munich Match»: Dreharbeiten beendet, Cast bekannt

TV-News

Seyneb Saleh, Yousef Sweid, Sebastian Rudolph und Dov Glickman sind ab Herbst in den Hauptrollen zu sehen.

Im September des vergangenen Jahres kündigte der Bezahlsender Sky eine neue Serie von «Fauda»-Macherin Michal Aviram an, die sich mit den Olympia Attentat von 1972 in München beschäftigt ( Quotenmeter berichtete ). Die Dreharbeiten für die sechsteilige Reihe, die den Arbeitstitelträgt, sind vor Kurzem beendet worden, Sky teilte nun den Cast der Koproduktion von Amusement Park Film, CBS Studios und Sky Studios mit. In den Hauptrollen spielen Seyneb Saleh, Yousef Sweid, Sebastian Rudolph und Dov Glickman. In weiteren Rollen sind unter anderem Juliane Köhler, Anton Spieker, Bernd Hölscher, Igal Naor, Evgenia Dodina und Roger Azar zu sehen.Die Serie soll in allen Sky Märkten (Deutschland, Österreich, der deutschsprachigen Schweiz, United Kingdom, Irland und Italien) im Herbst 2022 erscheinen. Darüber hinaus wird «Munich Match» auf dem Berlinale Series Market beim Showcase "Up Next: Germany" vorgestellt. Gemeinsam mit Martin Behnke schrieb Aviram die Drehbücher. Die Regie übernahm Philipp Kadelbach («Wir Kinder vom Bahnhof Zoo», «Parfum», «Unsere Mütter unsere Väter»). Produziert wird die Serie von Amelie von Kienlin. Daniel Brühl, Malte Grunert von Amusement Park Film und Meghan Lyvers von CBS Studios fungieren als Executive Producers., ebenso Michal Aviram und Philipp Kadelbach sowie Frank Jastfelder und Julia Jaensch seitens Sky Studios. Martin Behnke ist Co-Executive Producer. Gedreht wurde die Serie in Deutsch, Hebräisch, Arabisch und Englisch.«Munich Match» spielt 50 Jahre nach dem Münchner Olympia Attentat, das 1972 auf israelische Athleten verübt wurde. Zum 50. Jahrestag findet im Rahmen einer Gedenkfeier für die Opfer ein Freundschaftsspiel zwischen einem israelischen und einem deutschen Fußballklub statt. Die Nerven liegen blank, da das Freundschaftsspiel nicht nur politisch sensibel, sondern auf verschiedenen Ebenen emotional aufgeladen ist. Polizei und Geheimdienste sind in höchster Alarmbereitschaft, um die Sicherheit der Veranstaltung zu gewährleisten. Doch als die Dinge aus den Fugen geraten, scheint es, als würde sich die Geschichte wiederholen.„Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir bei den Dreharbeiten zu «Munich Match» mit einem so tollen Team zusammenarbeiten durften und hätten uns mit Sky und CBS keine besseren Partner an unserer Seite wünschen können. Auch die Zusammenarbeit mit dem multi-nationalen Cast war sowohl vor als auch hinter der Kamera eine echte Bereicherung“, erklärt Amelie von Kienlin, Produzentin Amusement Park Film und verspricht „eine authentische und spannende sowie emotionale Thriller-Serie, die sehr nah an ihren Figuren bleibt“.