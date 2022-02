«Lord of the Rings: The War of the Rohirrim» erscheint im April 2024

Kino-News

Warner Bros. wird den Animations-Film in rund zwei Jahren in die Kinos bringen.

– der Original-Animations-Film von New Line Cinema und Warner Bros. Animation – soll am 12. April 2024 von Warner Bros. Pictures veröffentlicht werden, wie das US-Blatt ‚Variety‘ berichtet. „Der Krieg der Rohirrim" spielt etwa zwei Jahrhunderte vor den Ereignissen von J.R.R. Tolkiens «Der Hobbit» und «Der Herr der Ringe» und erforscht die Heldentaten von Helm Hammerhand, dem König von Rohan, und die Entstehung von Helms Klamm, der Festung aus Peter Jacksons «Der Herr der Ringe: Die zwei Türme».Kenji Kamiyama führt gemeinsam mit «Blade Runner: Black Lotus»-Produzent Joseph Chou über sein Anime-Studio Sola Entertainment, das seit seiner Ankündigung im Juni 2021 an dem Film arbeitet."Die «Herr der Ringe»-Filme haben Tolkiens Meisterwerk zu neuen filmischen Höhen geführt und eine ganze Generation inspiriert", so Toby Emmerich, Chairman der Warner Bros. Pictures Group. "Es ist ein Geschenk, dass wir Mittelerde mit vielen der gleichen kreativen Visionäre und dem talentierten Kenji Kamiyama am Ruder neu erkunden können. Dies wird eine epische Darstellung sein, wie sie das Publikum noch nie gesehen hat."