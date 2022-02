ARD startet bundesweiten Kreativwettbewerb

Vermischtes

Neun der eingereichten Projekte beim „ARD Kultur Creators“-Wettbewerb sollen im Anschluss ausgewählt, realisiert und veröffentlich werden.



Vom 15. Februar bis zum 31. März 2022 können Kreative aus der Kulturszene ihre vielfältigen Ideen für spannende Projekte beim Ideenwettbewerb „ARD Kultur Creators“ einreichen. Die Aktion steht unter dem Motto Verbundenheit, weswegen die Einreichungen, darauf eingehen sollen, was unsere Gesellschaft zusammenhält und auseinandertreibt und wie ein Miteinander ermöglicht werden kann. Konkret sucht die Gemeinschaftseinrichtung aus ARD Kultur, den ARD-Rundfunkanstalten, dem ZDF , der Deutschen Wellen und dem Deutschlandradio nach Formaten, die sich für die ARD Mediathek, die ARD Audiothek oder als crossmediales Projekt ausarbeiten lassen.Der Wettbewerb ist offen für alle Ideen, so dass Bewegtbilder, Design, Musik, Perfomance, Podcasts oder vieles weitere eingereicht werden können. Zudem können die Projekte auch schon gestartet sein. Voraussetzung ist einzig, dass sie noch nicht veröffentlicht wurden und nicht älter als ein Jahr sind. Vorsitz der Fachjury, die aus sämtlichen Einreichungen neun Ideen küren wird, ist die MDR-Programmdirektorin Jana Brandt. Den Gewinnern winkt ein Preisgeld von jeweils 5.000 Euro. Zudem werden die Projekte realisiert und auf einer passenden ARD-Plattform veröffentlicht.„Mit 'ARD Kultur Creators' möchten wir ein Netzwerk für den kreativen Austausch, Kooperationen und Experimente gründen. Wir wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ARD-Medienprofis und Partnerinnen aus der Kultur- und Kunstszene zusammenbringen, um die Ideen und Impulse der jungen Talente in der digitalen Welt sichtbar zu machen“, äußerte sich Jana Brandt über den Wettbewerb.