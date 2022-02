Gefragter Super Bowl bei ProSieben kommt nicht an Vorjahresniveau heran

Quotennews

Wieder schalteten mehr als zwei Millionen Zuschauer für das Sportgroßevent ein. ProSieben hatte allerdings im Vorjahr mehr Fernsehende überzeugt.



Ab 22.55 Uhr schaltete ProSieben gestern nach Amerika zum Super Bowl. In diesem Jahr trafen die Los Angeles Rams auf die Cincinnati Bengals. Die Partie fand im SoFi Stadium statt, was den Rams einen Heimvorteil verschaffte. Nach den Tampa Bay Buccaneers waren sie erst das zweite NFL-Team, welches den Super Bowl im eigenen Stadion für sich entscheiden konnte. Die Bengals verloren mit 23:20, waren aber das Überraschungsteam der Saison, nachdem sie im Vorjahr noch letzter in ihrer Division waren.In diesem Jahr schalteten 1,66 Millionen Interessenten und 1,03 Millionen Jüngere für den Vorbericht ein. Die Quote lag bereits bei starken Werten von 6,3 und 13,6 Prozent. Mit dem Anpfiff stieg die Reichweite auf 2,07 Millionen Menschen, was herausragende 26,1 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. Bei den 1,57 Millionen Werberelevanten wurden ausgezeichnete 30,4 Prozent verbucht. Gegen zwei Uhr nachts ging die Zuschauerzahl auf 1,93 Millionen zurück, die Sehbeteiligung war mit überragenden 39,7 Prozent jedoch am größten. Um diese Uhrzeit hatte man sich in der Zielgruppe auf 1,61 Millionen Jüngere sowie traumhafte 65,5 Prozent des Marktes verbessert.In den vergangenen Jahren war das Interesse für das sportliche Großereignis auch in Deutschland immer weiter angestiegen. Im Vorjahr saßen schalteten allerdings bis zu 2,41 Millionen Fernsehende sowie 1,73 Millionen Umworbene für die Übertragung auf ProSieben ein, was in diesem Jahr nicht erreicht wurde. ProSieben Maxx sendete ab der Primetime den, wofür sich bis zu 0,57 Millionen Zuschauer interessierten. Somit waren dem Sender hervorragende 2,0 Prozent sicher. Bei den 0,47 Millionen 14- bis 49-jährigen wurden extrem starke 6,5 Prozent Marktanteil gemessen.