Primetime-Check

Thriller und Drama-Doppelpack im Ersten gegen den ganzen Abend Gio Zarrella? Neue ProSieben-Show gegen «DSDS» und natürlich Filme! Was lief am Samstagabend?

Das Erste ging mit dem Thrillerin die Primetime und sichert sich 6,45 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die für einen Marktanteil von guten 22,3 Prozent sorgten. Bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ergab sich mit dem 90-Minüter ein Anteil von 10,5 Prozent bei 0,67 Millionen Zuschauern. Das Zweite setzte auf «Die Giovanni Zarrella Show» und erreichte 3,96 Millionen Zuschauer insgesamt. Jüngere Zuschauer waren hiervon 0,61 Millionen, wodurch sich der Marktanteil am entsprechenden Markt auf 10,4 Prozent einstellte. Insgesamt reichte es zu ordentlichen 15,0 Prozent Marktanteil.Bei RTL gab es zum Samstag eine Casting-Folge «Deutschland sucht den Superstar». Köln sicherte sich damit 1,73 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,4 Prozent. Aus der klassischen Zielgruppe waren hiervon 0,58 Millionen und damit ein Marktanteil von 9,6 Prozent vertreten. In München schickte ProSieben um 20:15 Uhr die neue Showüber den Äther. Dabei waren 1,49 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wodurch sich 5,3 Prozent Anteil am TV-Markt ergaben. Außerdem reichte es zu 0,78 Millionen Zielgruppen-Zuschauern und damit zu einem Marktanteil von 12,4 Prozent.Sat.1 spielte den Film «Rampage - Big Meets Bigger» ► und sicherte dem Bällchensender damit 1,43 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Mit 0,48 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe reichte es zu 7,7 Prozent Marktanteil, während es insgesamt 5,1 Prozent am gesamten TV-Markt waren. RTLZWEI sendete «Ghots - Nachricht von Sam» in die Primetime und erreichte damit 0,72 Millionen Zuschauer. Aus der Zielgruppe konnten wiederum 0,26 Millionen Zuschauer gemessen werden, wodurch es zu 4,4 Prozent am Markt reichte. Insgesamt reichte es zu 2,7 Prozent Marktanteil.Mit dem Actionfilm «G.I: Joe - Die Abrechnung» ergatterte VOX 1,13 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 4,0 Prozent. Aus der Zielgruppe konnten hiervon 0,38 Millionen Zuschauer definiert werden, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 6,1 Prozent ergab. Zu guter Letzt sendete Kabel Eins in der Samstags-Primetime. Die Crime-Serie lief vor 0,63 Millionen Zuschauern insgesamt, aus der Zielgruppe konnten hier 0,19 Millionen gemessen werden, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 3,1 Prozent einstellte. Insgesamt reichte es zu 2,2 Prozent Marktanteil.