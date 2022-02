ProSieben lässt bereits zur Primetime die Konkurrenz hinter sich zurück

Quotennews

Mit «Guardians of the Galaxy Vol. 2» hatte der Sender schon ab 20.15 Uhr den größten Erfolg. Da konnte auch eine Free-TV-Premiere bei RTL nicht dagegenhalten.



Das Ergebnis des Filmvierkampfs zur Primetime war mehr als deutlich. Nicht nur am späten Abend mit dem Super Bowl, sondern auch schon zuvor mit der Science-Fiction-Komödiedominierte ProSieben . Insgesamt fanden 1,84 Millionen Fernsehende auf den Sender, was einen starken Marktanteil von 6,3 Prozent zur Folge hatte. Die 1,03 Millionen Jüngeren ließen die restlichen privaten Sender ebenfalls deutlich hinter sich zurück. Hier wurde der Sender mit sehr hohen 13,6 Prozent Marktanteil belohnt.Sat.1 bewegte mit der Komödie1,27 Millionen Zuschauer zum Einschalten, was in einem akzeptablen Wert von 4,3 Prozent resultierte. Bei den 0,55 Millionen Umworbenen war eine solide Quote von 7,2 Prozent möglich.folgte mit 0,63 Millionen Neugierigen, wodurch der Marktanteil auf passable 4,8 Prozent wuchs. Die 0,25 Millionen Werberelevanten verschlechterten sich hingegen auf annehmbare 6,1 Prozent Marktanteil.Die Free-TV-Premiere vonwollte bei RTL überzeugen, ging mit 1,16 Millionen Fernsehenden sowie ernüchternden 3,6 Prozent Marktanteil jedoch leer aus. Etwas besser lief es in der Zielgruppe mit 0,74 Millionen 14- bis 49-Jährigen und akzeptablen 8,9 Prozent. Der Actionfilmstürzte im Anschluss allerdings mit 0,61 Millionen und 0,31 Millionen Jüngeren auf miese 3,4 sowie schwache 6,2 Prozent. Bei RTLZWEI schalteten 0,77 Millionen Zusehende für das Drama «Ein ganzes halbes Jahr» ► ein, was dem Sender einen passablen Marktanteil von 2,5 Prozent einbrachte. Die 0,36 Millionen Umworbenen stellten eine solide Sehbeteiligung von 4,5 Prozent dar.