Das Erste punktet von früh bis spät

Quotennews

Mit dem Olympiaprogramm, der Wahl des Bundespräsidenten und auch dem «Tatort» ließ man das ZDF hinter sich zurück. Allerdings war der Krimi etwas geschwächt, so dass «Frühling» sich wieder steigerte.



Beim gestrigen Olympia-Programm bestätigte sich, was zuletzt schon oft zu sehen war. An den Biathlon-Rennen kam keine andere Sportart vorbei. Auch wenn die deutschen Athleten und Athletinnen bei den Verfolgungen nicht in die Nähe des Treppchens kamen, waren bereits ab 10 Uhr 4,57 Millionen Fernsehende interessiert. Bei den Männern schalteten 11.45 Uhr sogar 4,98 Millionen Zuschauer ein. Es wurden jeweils traumhafte Quoten von 40,6 sowie 34,9 Prozent eingefahren. Ein ähnliches Bild boten die 0,77 und 0,96 Millionen Jüngeren. Hier räumte man mit ausgezeichneten 31,3 sowie 26,0 Prozent Marktanteil ab.Sowohl im Ersten als auch im ZDF wurde gestern über die Wahl des Bundespräsidenten berichtet. Im Ersten kamen zwei 15-minütige Sendungen ab 11.30 und ab 13.45 Uhr. Bei der Ersten waren 4,11 Millionen Fernsehende dabei, für die zweite interessierten sich noch 2,20 Millionen. Der Marktanteil sank hier von herausragenden 30,8 auf hohe 15,8 Prozent. Das jüngere Publikum bestand aus 0,71 und 0,36 Millionen Interessierten. Zu denselben Zeiten waren im ZDF 0,83 und 1,08 Millionen Fernsehende mit dabei. Dies glich niedrigen Quoten von 5,8 und 7,8 Prozent. Die 0,10 und 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich von ernüchternden 2,3 auf mäßige 4,0 Prozent. Die große Diskrepanz lag sicherlich daran, dass die Übertragung im Ersten ins erfolgreiche Olympia-Programm eingebettet war und somit nur die wenigsten den Sender wechselten.Auch zur Primetime hatte Das Erste mit demwenig überraschend die Nase vorne. Bei 8,41 Millionen Fernsehenden wurden überzeugende 25,7 Prozent Marktanteil eingefahren. Allerdings war dies die niedrigste Reichweite für den Krimi seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag. 1,50 Millionen Jüngere sicherten sich sehr hervorragende 17,9 Prozent. Im ZDF steigerte sich die Dramödiewieder etwas und holte mit 5,89 Millionen Neugierigen eine hohe Sehbeteiligung von 18,0 Prozent. Bei den 0,82 Millionen jüngeren Zuschauern kam eine starke Quote von 9,7 Prozent zustande.