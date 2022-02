RTL Croatia für 50 Millionen Euro an CME verkauft

Wirtschaft

Die RTL Group gibt ihr Angebot in Kroatien an CME ab, welches aus acht TV-Sendern, zwei Streamingdiensten und weiteren Diensten besteht.



Wie die RTL Group am Montagmorgen mitteilte, wurde RTL Croatia an die Central European Media Enterprises (CME) verkauft. Dem Geschäft mit einem Kaufpreis von 50 Millionen Euro müssen allerdings von die Regulierungsbehörden zustimmen, wodurch die Transaktion voraussichtlich im Laufe des zweiten Quartals 2022 abgeschlossen wird. RTL Croatia setzt auch aus drei Free-TV-Sendern – RTL Televizija, RTL 2 und RTL Kockica – zusammen und gehört damit zu den führenden Senderfamilien in dem Land. Ergänzt wird die Gruppe von vier Pay-TV-Sendern, dem Sender RTL Croatia World, der auf im Ausland lebende Kroaten angepasst ist, zwei Streamingdiensten, mehreren Digitalangeboten und dem Musiklabel RTL Music.Der COO und Deputy CEO der RTL Group Elmar Heggen äußerte sich zum Verkauf folgendermaßen: „Wir bedanken uns bei dem Management und bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von RTL Croatia für ihr Engagement, ihre Leidenschaft und ihre großen Leistungen. Über die vergangenen 18 Jahre ist aus dem ersten Privatsender des Landes ein führendes Entertainment-Unternehmen geworden.“„Mit ihrem klaren regionalen Fokus auf Mittel- und Osteuropa und ihrem Bekenntnis zu redaktioneller Unabhängigkeit und Integrität ist CME sehr gut positioniert, um die Weiterentwicklung von RTL Croatia voranzutreiben. Der Verkauf steht im Einklang mit unserer Konsolidierungsstrategie und ist die beste strategische Option sowohl für RTL Croatia und sein hervorragendes Team als auch für die Aktionäre der RTL Group.“, fuhr Heggen fort. CME besitzt Fernseh- und Rundfunksender in einigen osteuropäischen Staaten, darunter Bulgarien, Rumänien, Slowakei, Slowenien und Tschechien.