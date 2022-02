Ivan Reitman ist tot

Köpfe

Der Regisseur und Produzent, der unter anderem «Ghostbusters» inszenierte, starb im Alter von 75 Jahren.

Der Produzent und Regisseur Ivan Reitman, der zahlreiche Comedy-Blockbuster in den 80er- und 90-er Jahren – darunter auch die Komödie «Ghostbusters – Die Geisterjäger» - inszenierte, starb am Samstag, den 12. Februar, in Montecito, Kalifornien, im Schlaf. Dies bestätigte seine Familie der ‚Associated Press‘. Reitman wurde 75 Jahre alt. Die Todesursache wurde nicht veröffentlicht.„Unsere Familie trauert um den unerwarteten Verlust eines Ehemanns, Vaters und Großvaters, der uns gelehrt hat, immer nach der Magie im Leben zu suchen“, sagten seine Kinder, Regisseur Jason Reitman, Catherine Reitman und Caroline Reitman, in einer gemeinsamen Erklärung. „Wir trösten uns damit, dass seine Arbeit als Filmemacher zahllosen Menschen auf der ganzen Welt Lachen und Glück gebracht hat. Während wir privat trauern, hoffen wir, dass diejenigen, die ihn durch seine Filme kannten, sich immer an ihn erinnern werden.“Zu Reitmans Werken gehören neben «Ghostbusters» auch sein Durchbruch «Ich glaub mich tritt ein Pferd» aus dem Jahre 1978 sowie die mit Arnold Schwarzenegger besetzten Titel «Twins – Zwillinge», «Kindergarten Cop», «Dave» und «Junior». Nach der Jahrtausendwende folgten unter anderem die Filme «Die Super-Ex», «Freundschaft Plus» und «Draft Day – Tag der Entscheidung», die er sowohl produzierte als auch als Regisseur umsetzte. Als Produzent arbeitete er unter anderem auch bei «Up in the Air», dem 2017er-Film «Baywatch» sowie der weiblichen Neuauflage von «Ghostbusters» mit. Zuletzt arbeitete er mit seinem Sohn Jason Reitman an «Ghostbusters: Legacy» zusammen. Jason führte Regie, Ivan produzierte.