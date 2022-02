Sony Channel holt «DOC» nach Deutschland

TV-News

Mit «DOC» kommt die italienische Variante von «Dr. House» nach Deutschland. Bereits im April soll es beim Sony Channel losgehen.

Eine Mischung aus «Dr. House» und «The Good Doctor» und schon ist man beigelandet. Zumindest, wenn den Kritikern Glauben geschenkt wird. Von dieser Aussagen überzeugen können sich die Zuschauer des Sony Channel ab dem 7. April 2022, dann sind nämlich 16 Folgen der ersten Staffel zur Ausstrahlung bereit. Immer donnerstags wird es zur Primetime beim Sony Channel eine Folge geben. Ist der Donnerstagabend bereits verplant, können nach der linearen Ausstrahlung die jeweiligen Folgen über die Sony-Channel-Mediatheken bei verschiedenen Anbietern abgerufen werden. Verfügbar wird dieses Angebot dann bei Vodafone, MagentaTV und Prime Video.Im Originaltitel nennt sich «DOC», «DOC - Nelle tue mani» und Protagonist der Serie ist Andrea Fanti, gespielt von Luca Argentero. Der «Eat, Pray, Love»-Schauspieler ist in der Dramaserie ein Internist, der den Zorn einen Hinterbliebenen über sich ergehen lassen muss. Das Ergebnis dieses Zorns ist, dass auf Fanti geschossen wird, die Kugel ihn jedoch nicht tötet, sondern dafür sorgt, dass er enorme Teile seine Vergangenheit verliert und nun sein Umfeld und die Menschen aus seinem Leben kaum noch wiedererkennt. Womit die nächste Persönlichkeit der Story erreicht wäre, Kollegin Giulia, gespielt von Matilde Gioli. Sie überwacht seine Reha, hat jedoch für den Arzt auch Gefühle und leidet unter ihrer Positionen zwischen Professionalität und Liebe. Pikant wird die Szenerie dadurch, dass Fanti plötzlich seine Ex-Frau Agnese, gespielt von Sara Lazzaro, zurückgewinnen und ein Vater für seine Kinder sein möchte.Komplett ersponnen ist die Handlung nicht, denn zum Teil basieren die Ereignisse auf wahren Begebenheiten des Arztes Pierdante Picciono, der in Folge eines Hirntraumas zwölf Jahre seines Lebens vergessen hatte. Er kämpfte sich durch seine Arbeit zurück ins Leben und verfasste seine Geschichte in einem autobiografischen Buch. In Italien freut sich die Serie über außerordentlichen Erfolg und legte bei Rai 1 den erfolgreichsten Serien-Neustart seit über zehn Jahren hin. Chefautor des Projekts ist Francesco Arlanch, Jan Michelini, Ciro Visco fungieren als Regisseure. Produziert wurde von den Produktionsfirmen Rai Fiction und Lux Vide. Bislang wurden zwei Staffeln produziert.