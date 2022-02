Grünes Licht für dritte «Yellowstone»-Serie

US-Fernsehen

Die neue Geschichte ist im 20. Jahrhundert angesiedelt.

Nachdem «Yellowstone» und der Ableger «1883» so wunderbar funktionieren, zauberte ViacomCBS am Dienstagabend eine weitere Serie von Taylor Sheridon aus dem Hut. Der Mastermind hinter der Country-Serie präsentierte. Die Serie spielt in der Zeit der Expansion des Westens, der Prohibition und der Großen Depression.Die Show folgt der Familie Dutton auf ihrer Reise nach Westen durch die Great Plains zur letzten Bastion des ungezähmten Amerikas. Es ist eine schonungslose Nacherzählung der Expansion des Westens und eine intensive Studie über eine Familie, die vor der Armut flieht, um in Amerikas gelobtem Land – Montana – eine bessere Zukunft zu suchen. Die Serie wird von Sheridan, John Linson, Art Linson, David Glasser, Ron Burkle und Bob Yari produziert. Ebenfalls neue Folgen gibt es vonAußerdem wirdmit Sylvester Stallone im Herbst bei Paramount+ laufen,mit Billy Bob Thornton kommt im kommenden Jahr. Der Nicole-Kidman-Filmist ebenfalls für das kommende Jahr vorgesehen.