Olympia: Historische Bobfahrer begeistern 3,88 Millionen

Quotennews

In den frühen Morgenstunden konnte das Eishockey-Team nur auf dem Quotenmarkt überzeugen. Die Biathlon-Staffel lieferte ab 7:30 Uhr fast 30 Prozent Marktanteil ab.

Nach dem 11. Wettkampftag zählte Deutschland insgesamt 18 Medaillen, allein die Hälfte in goldener Farbe. Einen großen Anteil an Platz zwei im Medaillenspiegel hatten am Dienstag die Bobfahrer, denn alle drei Podestplätze gingen nach Deutschland. Strahlender Sieger im Wettbewerb der Zweierbobs war Francesco Friedrich gemeinsam mit seinem Anschieber Thorsten Margis. Die Entscheidung im vierten Lauf verfolgten im ZDF ab 15:09 Uhr 3,88 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, von denen 0,38 Millionen aus der jungen Zuschauergruppe stammten. Bereits der dritte Lauf war gegen 13:15 Uhr sehr gefragt. Hier schalteten 2,96 beziehungsweise 0,28 Millionen ein. Die Marktanteile lagen bei grandiosen 30,2 Prozent bei allen und 16,3 Prozent bei den Jüngeren. Die Medaillen-Entscheidung sorgte für 32,5 und 18,9 Prozent Sehbeteiligung.Am frühen Morgen gab Team Deutschland ein gänzlich anderes Bild ab. Die Eishockey-Mannschaft blamierte sich gegen die Slowakei mit einer 0:4-Niederlage und präsentierte sich dazu noch als schlechter Verlierer. Die Übertragung der Partie verfolgten ab 5:17 Uhr 0,44 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, 0,06 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Die Marktanteile bewegten sich bei ordentlichen 12,9 und 7,3 Prozent.Ab 7:30 Uhr war dann Biathlon an der Reihe und das Interesse stieg rapide an. Für die Staffel der Männer reichte es zu Platz vier, die Goldmedaille ging an das Quartett aus Norwegen. Das dramatische letzte Schießen verfolgten starke 1,60 Millionen Zuschauer, davon 0,23 Millionen jüngere. Wie Frankreich und Russland Platz zwei und drei erreichten, generierte für den Mainzer Sender Marktanteile von tollen 29,3 Prozent bei allen und herausragenden 20,4 Prozent bei den Jüngeren.