Primetime-Check

Wie lief es für «WSMDS»-Nachfolger «Darüber staunt die Welt» bei ProSieben? Konnte eine [In aller Freundschaft]]-Doppelfolge im Ersten punkten? Wie viele Menschen interessierten sich für VOX‘ Krebsvorsorge?

Das Erste schickte um 20:15 Uhr zwei neue-Folgen auf Sendung, die 4,68 und 4,86 Millionen Zuschauer sehen wollten. Darunter befanden sich jeweils 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährige. Auf dem Quotenmarkt generierte die blaue Eins sehr gute 16,0 und 17,4 Prozent bei allen und ebenfalls gute 8,0 und 8,3 Prozent bei den Jüngeren.sahen ab 21:45 Uhr noch 2,49 Millionen, die Marktanteile fielen unter den Senderschnitt und landeten bei 9,9 respektive 4,7 Prozent. Im ZDF gab es neuezu bestaunen. Das «ZDFzeit»-Format lockte 3,71 Millionen an und sorgte für Marktanteile von soliden 12,7 Prozent und tollen 12,4 Prozent.undinformierten im Anschluss 2,51 und 3,91 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die Marktanteile beim Gesamtpublikum steigerten sich von 9,0 auf 16,3 Prozent, bei den jungen Sehern wurden 8,3 und 11,9 Prozent ermittelt.Die Sat.1-Serieundbegeisterten 1,78 und 1,33 Millionen, womit der Bällchensender auf annehmbare 6,1 und 5,0 Prozent Marktanteil bei allen Zuschauern kam. In der Zielgruppe verbuchte man mit 0,50 und 0,40 knapp unter Senderschnitt liegende 7,6 und 6,4 Prozent.beschloss die Primetime vor 0,82 Millionen, kam allerdings nur auf magere Einschaltquoten von 4,3 Prozent bei allen und miese 3,7 Prozent bei den Umworbenen. ProSieben setzte auf zwei-Ausgaben, an denen sich 0,83 und 0,49 Millionen Zuschauer erfreuten. Die Marktanteile bewegten sich bei mäßigen 3,1 und 4,2 Prozent. In der werberelevanten Gruppe verzeichnete der Unterföhringer Sender ebenfalls ausbaufähige 7,0 und 8,5 Prozent. Stark lief es für Kabel Eins, wozu sehen war. Der Spielfilm generierte mit einer Reichweite von 0,99 Millionen solide 3,6 und grandiose 8,5 Prozent Marktanteil.RTL sendete den «GZSZ»-Spin-offund erreichte damit 2,14 Millionen. Die Sehbeteiligungen trafen in etwas den Senderschnitt und landeten bei 7,7 und 11,8 Prozent. VOX setzte auf, tat sich gegen die Konkurrenz aber etwas schwerer als im Vorjahr. 1,01 Millionen schalteten ein, was zu 3,9 Prozent auf dem Gesamtmarkt führte und 6,6 Prozent in der Zielgruppe generierte. RTLZWEI holte mitein 0,75-millionenköpfiges Publikum, fürblieben danach noch 0,69 Millionen dran. Die Marktanteile steigerten sich von 2,7 auf grandiose 4,5 Prozent bei alle und von 5,3 auf 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.