MagentaTV rüstet sich für den Frühling

TV-News

Es sollen Dramedy, Crime, MagentaTV-Originals und Tim Raue richten. Telekom-Dienst MagentaTV bereitet sich auf den Frühling vor.

Den Anfang der Frühlings- oder besser März-Offensive bei MagentaTV macht das hauseigene Original. Als achtteilige Dramedy-Serie produziert, wird in «Oh Hell» das Leben von Helene beschrieben. Das verläuft jedoch in nahezu allen Belangen zumeist anders als sich das sie und ihr Umfeld vorstellt. Sie stolpert von einem versautem Job zum nächsten und schafft auch neben der Arbeit in ihrem Privatleben stets für Verwirrung zu sorgen. Helena, von Freunden Hell genannt, daher der Name der Serie, schafft indes eines mit Bravour, sie provoziert mit ungeschönter Ehrlichkeit. Doch mitten in einer ihrer Krisen scheint Licht am Ende des Tunnels: Hell lernt Cello-Lehrer Oskar kenne, der sie zu verstehen scheint. Schafft sich Helen die Möglichkeiten für das Leben, dass sie sich immer vorgestellt hat? Mit «Hell» wird es ab dem 17. März losgehen. Da «Oh Hell» eine gemeinsame Produktion von MagentaTV, Warner TV Comedy und der good friends Filmproduktion ist, wird die Serie rund sechs Monate nach Ausstralung bei MagentaTV auch bei Warner TV Comedy laufen.Sterne-Koch bei MagentaTV? Tim Raue geht mitauf Thailand-Tour. Eine Frage, die sich sicherlich in jedem asiatischen Restaurant gestellt wurde: Ist das wirklich traditionelle Kochkunst? Genau das möchte der Berliner Koch Tim Raue in Phuket, dem Epizentrum des thailändischen Tourismus, herausfinden. Neu ist das Konzept der Sendung nicht, denn MagentaTV-User können bereits vier Doppelfolgen von «Herr Raue reist! So schmeckt die Welt» exklusiv streamen, ab dem 24. März kommt die Episode mit Raue und Thailand hinzu. Die Zuschauer können sich auf kulinarische Erlebnisse zwischen Street-Food, schwarzem Zuckerrohrtee, gelbem Curry und das Thai-Menü à la Raue freuen.International wird es dann bei. Die sechsteilige BBC-Serie beschäftigt sich intensiv mit dem pulsierenden Nachtleben von Liverpool aus der Sicht der erfahrenen und gleichermaßen unkonventionellen Polizeibeamten Chris Carson und seiner neuen Partnerin Rachel Hargreaves. Christ hat, während er eigentlich Rachel einarbeiten soll, mit ganz eigenen Dämonen aus seiner Arbeit als Emergency Response Officer zu kämpfen und das neue Duo entdeckt schnell, dass ihr Überleben in der knallharten Welt nur funktionieren kann, wenn sie zusammenarbeiten. «The Responder» wird bei MagentaTV ab dem 28. März mit allen Folgen in der Megathek zum Abruf bereitstehen.