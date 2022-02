Primetime-Check

Konnten die Sitcoms von ProSieben überzeugen? Wie lief es für «First Dates Hotel» bei VOX und «Die Geissens» bei RTLZWEI?

Auch in dieser Woche stand die übliche Sitcom-Palette im Programmplan von ProSieben. Los ging es mitvon 0,87 Millionen Zuschauern, wovon 0,57 Millionen aus der Zielgruppe stammte. Mit Marktanteilen von 2,9 Prozent bei allen und 8,3 Prozent bei den Umworbenen lag man bereits zu Beginn der Primetime unterhalb des Senderschnitts.verlor anschließend 200.000 Zuschauer, auch die Einschaltquoten knickten ein und landeten bei schwachen 2,3 Prozent bei allen und 6,9 Prozent bei den Jüngeren.unterhielten dann noch 0,54 und 0,49 Millionen Zuschauer, die Werte sanken weiter auf 1,9 und 1,8 Prozent sowie 6,3 und 6,2 Prozent.beschloss die Primetime mit 0,34 Millionen Zuschauern und furchtbaren Markanteilen von 1,4 beziehungsweise 4,9 Prozent. ProSieben tut sich damit am Montagabend wie in den Vorwochen weiterhin schwer.Noch schlechter lief es für Sat.1, das auf zwei weitere Ausgaben vonsetzte. Die Folgen drei und vier sahen jeweils nur 0,72 Millionen Zuschauer. Der Bällchensender verbuchte damit Marktanteile von miesen 2,5 und 2,6 Prozent bei allen Sehern und 3,8 sowie 4,1 Prozent bei den Umworbenen. Damit unterbot man nochmals das schwache Premierenniveau von vor einer Woche. Besser kam der Kabel-Eins-Filman. Diesen verfolgten 1,18 Millionen Zuschauer, womit Kabel Eins tolle 4,3 Prozent einfuhr. In der Zielgruppe lag die Sehbeteiligung ebenfalls über dem Senderschnitt, 0,42 Millionen und 6,5 Prozent wurden ausgewiesen.Ein Blick ins öffentlich-rechtliche Programm: Die größte Reichweite am Montag verzeichnete der ZDF-Film, den 7,05 Millionen Zuschauer sehen wollten, wovon 0,70 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile lagen bei starken 24,2 und 10,3 Prozent. Dasinformierte im Anschluss 4,95 Millionen, die Quoten blieben hoch bei 20,1 und 12,0 Prozent. Das Erste sendete die Karnevalssendung, blieb damit aber hinter den Werten aus den Vorjahren zurück. 2,43 Millionen Zuschauer wollten die Sprüche aus Aachen sehen. Daraus resultierten unterdurchschnittliche Marktanteile von 8,6 und 4,3 Prozent.Zurück ins Privatfernsehen: Bei VOX steigerte sichim Vergleich zur Vorwoche deutlich. In der Zielgruppe sorgten 0,61 Millionen Zuschauer für sehr gute 9,2 Prozent. Insgesamt lockte das Kuppelformat 1,06 Millionen an, 3,8 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Auch fürlief es bei RTLZWEI grandios. Die beiden Folgen über die Millionärsfamilie schauten 0,94 und 1,11 Millionen Zuschauer, womit der Grünwalder Sender auf tolle 3,2 und 4,1 Prozent beim Gesamtpublikum kam. In der Zielgruppe reichte es mit 0,44 und 0,55 Millionen zu einem neuen Staffelhoch von 6,4 und 8,7 Prozent. RTL sendeteund erfreute damit 3,71 Millionen Zuschauer, wovon 0,83 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Die Marktanteile beliefen sich auf starke 13,1 und solide 12,4 Prozent.