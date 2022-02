«Lucky Stars» startet Anfang März

TV-News

Die neue Primetime-Show mit Christian Düren wird ab März immer dienstags zu sehen sein. Im Nachgang strahlt ProSieben Neues von «Late Night Berlin» aus.

Mitte Januar kündigte der Privatsender ProSieben miteine neue Unterhaltungsshow mit Moderator Christian Düren an ( Quotenmeter berichtete ). Einen Monat später hat die Unterföhringer TV-Station einen Starttermin genannt. Demnach feiert die Primetime-Sendung aus dem Hause Redseven Entertainment am Dienstag, den 8. März, ihre Premiere. Passend zum Sendungstitel wird es insgesamt fünf Ausgaben geben.Zu gewinnen gibt es bei «Lucky Stars» bis zu 200.000 Euro, allerdings müssen die Kandidaten dabei prominente Unterstützung in Anspruch nehmen. Im Januar war damals noch die Rede von einem Maximalgewinn von 100.000 Euro. ProSieben hat das Preisgeld bereits vor der Sendung das erste mal verdoppelt. Durch den geschickten Einsatz von fünf Prominenten – eben jenen "Lucky Stars" – kann der Kandidat darauf Einfluss nehmen, wie hoch der Gewinn tatsächlich ausfällt. Denn sobald entschieden ist, welcher Star antritt, liegt alles in dessen Händen: In fünf Runden quizzt je ein Star pro Runde zunächst um bis zu 10.000 Euro. Den erspielten Betrag kann der Star verdoppeln, wenn er oder sie die abschließende Challenge erfolgreich meistert. Mit maximal 100.000 Euro geht es somit in die Finalrunde, in der noch einmal alles auf dem Spiel steht. Für fünf Finalaufgaben teilt der Kandidat das erspielte Geld in fünf Teile auf und setzt erneut auf jeweils einen Star pro Aufgabe, der stellvertretend antritt. Schafft der "Lucky Star" die Aufgabe, verdoppelt sich der Anteil. Scheitert er oder sie, ist der Betrag verloren.Moderator Christian Düren begrüßt unter anderem Lilly Becker, Charlotte Würdig, Marcel Reif und Wigald Boning als „Lucky Stars“ im Studio. Der fünfte Star im Bunde wurde von ProSieben noch immer nicht verraten. Im Anschluss an den Neustart wird die Late-Night-Sendungaus der Winterpause zurückkehren, dies hatte die rote Sieben bereits in der vergangenen Woche bekannt gegeben