«Sonic» bekommt weiteren Film und Paramount+-Serie

ViacomCBS hat mit der Marke in den nächsten Jahren noch viel vor.

Noch bevoram 8. April 2022 in die weltweiten Lichtspielhäuser kommt, gaben die Verantwortlichen von Paramount Pictures bekannt, dass es auch einen dritten Film geben wird. "Wir freuen uns, dass der dritte Sonic-Kinofilm und die erste Live-Action-Sonic-Serie für Paramount+ aktiv entwickelt werden", sagt Haruki Satomi, CEO der Sega Corporation."Wir haben eine bemerkenswerte Partnerschaft mit Paramount, und wir freuen uns, die «Sonic the Hedgehog» -Reihe mit ihnen weiter auszubauen. Das Jahr 2022 wird ein bedeutendes Jahr für die Franchise, da der zweite Film im April dieses Jahres veröffentlicht wird und Sonic Frontiers, das mit Spannung erwartete Videospiel, noch in diesem Jahr erscheint. Sonic wird von Fans auf der ganzen Welt seit über 30 Jahren geliebt, und wir freuen uns darauf, ihnen auch in den kommenden Jahren unvergessliche Momente und Erlebnisse zu bescheren."Bei der Bilanzpressekonferenz von ViacomCBS teilten die Verantwortlichen mit, dass auch eine Serie für Paramount+ geplant sei. Sie wird von Sega und Paramount produziert und soll im Jahr 2023 starten. "Seit mehr als drei Jahrzehnten hat das Universum von «Sonic the Hedgehog» mit seinen lebendigen, einzigartigen Charakteren eine der leidenschaftlichsten Fanbasen hervorgebracht", sagte Brian Robbins, Präsident und CEO von Paramount Pictures & Nickelodeon und Chief Content Officer of Movies, Kids & Family bei Paramount+."Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Sega, Neal Moritz und all unseren kreativen Partnern fortzusetzen, während wir nach zusätzlichen Möglichkeiten suchen, um die «Sonic the Hedgehog»-Franchise ganzheitlich über alle Plattformen hinweg zu skalieren und ihr treues Publikum auf der ganzen Welt zu fesseln“, führte Robbins fort.