Hartwig Thöne: Mario Basler sticht mit seiner Art schon heraus

Interview

«Fantalk»-Co-Moderator Hartwig Thöne spricht über die Anfänge der Sendung, die so etwas wie „Videotext für Fortgeschrittene“ waren. Außerdem verrät er, wen er gerne mal neben Mario Basler in der Sendung zu Gast haben würde.

Ganz ehrlich, wir hätten nie gedacht, dass die Sendung die Fans so begeistern und über Jahre hinweg erfolgreich sein würde. Der Anfang war salopp gesagt Videotext für Fortgeschrittene. Leute unterhalten sich über etwas, was keiner sehen kann. Das Erfolgsrezept liegt aus meiner Sicht vor allem an den tollen Gästen und Experten, mit denen wir diskutieren und Champions League schauen dürfen.Ja, wir blicken natürlich auch immer über den Tellerrand und halten nach interessanten Programmformaten Ausschau, die wir auch für den deutschsprachigen TV-Markt adaptieren können. Ähnlich gestrickte Sendungen hatten sich unter anderem in Italien bereits erfolgreich etabliert. Und auch bei uns hat diese auf den ersten Blick kuriose Sendungsidee ja sehr gut funktioniert.Das Ganze lebt vom Livesport im Hintergrund, ich weiß noch, wie bei Dortmunds Sieg gegen Malaga in letzter Minute die 11 Freunde Bar in Essen quasi explodiert ist. Wenn die Fans Spaß haben, haben wir es auch. Ich erinnere mich an tolle Momente, in denen zum Beispiel Oliver Pocher oder Giovanni Zarella Spielszenen nachgespielt haben, auch die Haarfärbe-Aktion bei Peter Neururer war ein Highlight, Sport und Show gehören für uns zusammen.Auf jedes 0:0 (lacht). Wir leben von den Toren, auch wenn wir immer viele Themen über das Spiel hinaus zu besprechen haben. Die Sendung hat immer ein wenig Anarchie inklusive. Das ist Reiz und Fluch, dass man nicht planen kann. Ich persönlich genieße es auf jeden Fall.Mario ist so etwas wie die DNA des «Fantalks». Er hat die Kompetenz, die Emotionalität und auch die Kneipensprache, die dazu passt. Es macht einfach Spaß mit ihm zusammenzuarbeiten, nicht nur, weil er die gleiche Frisur hat wie ich (schmunzelt).Wir haben Weltmeister, Europameister und Deutsche Meister dabei gehabt, aber Mario Basler sticht mit seiner Art schon heraus.Hm, da gibt es einige. Max Kruse wäre sicher spannend, auch Christoph Kramer könnte einer sein, beide lieben den Fußball und sind nicht auf den Mund gefallen.Der Ortswechsel geschah während der Pandemie, hatte aber nichts damit zu tun. Wir haben eine Location gesucht, die Fußball lebt, die in einer fußballverrückten Region wie dem Ruhrpott liegt. Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund mit all seinen Erinnerungsstücken ist aus unserer Sicht ideal. Je mehr Zuschauer wir nun nach und nach wieder vor Ort haben, umso schöner. Die Sendung heißt nicht umsonst ‚Fantalk‘, wir wollen mit den Fans in Aktion treten.Wir hoffen jeden Tag darauf, aber in Corona-Zeiten kann man nicht wirklich planen. Das wäre Spekulation. Der «Fantalk» lebt von den Emotionen, wir freuen uns über jeden Zuschauer, der zusätzlich zugelassen wird.Mir persönlich gefällt der Sendetag am Montag, auch weil wir so wirklich immer viele prominente Gäste aus der Liga begrüßen können. Am Sonntag, der ja Spieltag ist, wäre das viel schwieriger. Zur Sendung an sich: Wir freuen uns enorm, dass die 2. Bundesliga nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis die namhafteste und spektakulärste aller Zeiten ist. Das spannende Aufstiegsrennen ist ein Geschenk für uns und die Liga.Bei der WM im Dezember und Januar waren wir ja leider nicht vor Ort, auch aufgrund der Corona-Regeln, die sich rasant geändert haben. Ansonsten ist der Ally Pally ein unvergleichlicher Ort mit positiv bekloppten Fans und mit Stars wie Peter Wright oder Gary Anderson, die im wahrsten Sinne des Wortes Stars zum Anfassen sind. Das ist immer eine der schönsten Dienstreisen des Jahres.Ich lebe meinen Traumberuf und sehe wirklich kaum Schattenseiten. Die Flexibilität als Reporter, als Moderator, Kommentator und Leiter der Sendung arbeiten zu können, ist ein großer Teil meines Traumberufs, den ich seit 20 Jahren ausüben darf.