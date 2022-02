«Showtime of my Life» läuft schwächer als im Vorjahr

Quotennews

Etwas mehr als eine Million Zuschauer wollten die Men’s Night der Krebsvorsorge-Sendung bei VOX sehen.

Während im Vorjahr die Damen beizunächst die Hüllen fallen ließen, durften in diesem Jahr die Herren als erstes blankziehen. Teil der zweiteiligen Krebsvorsorge-Sendung, deren zweiter Part in der kommenden Woche ausgestrahlt wird, waren Benjamin Köhler, Heiko Waßer, Jan Sosniok, Michael Roth, Mickie Krause, Oliver Petszokat, Pascal Hens und Kim Tränka. Die Moderation von Guido Maria Kretschmer, der gleichzeitig auch DKMS-LIFE-Botschafter ist, sowie die nackten Promi-Tatsachen wollten sich 1,01 Millionen VOX-Zuschauer nicht entgehen lassen. Der Sender mit der roten Kugel generierte mit dieser Reichweite einen Marktanteil von ausbaufähigen 3,9 Prozent. Damit verlor die Männerrunde gegenüber dem Vorjahr nochmal 350.000 Zuschauer. Der zweite Abend 2021 lief bereits deutlich schwächer als die Ladies‘ Night, diese erreichte damals noch 1,80 Millionen Zuschauer.In der Zielgruppe sorgte die Men’s Night für 0,40 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, die Einschaltquote lag bei soliden 6,6 Prozent. Im vergangenen Jahr war man etwas erfolgreicher. Der Männerabend markierte eine Reichweite von 1,36 Millionen und Marktanteile von 4,3 und 7,3 Prozent. Im Anschluss an den Showabend meldete sich Laura Dahm mit einemzu «Showtime of my Life». Sie traf die Promis backstage direkt nach der Sendung. Dafür interessierten sich noch 0,76 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile bewegten sich nun bei guten 5,6 Prozent bei allen und ordentlichen 7,2 Prozent in der Zielgruppe.Kurz vor der der Primetime strahlte die Kölner TV-Station noch eine neue Ausgabe des Kurzformatsaus. Über sein Anliegen durfte diesmal Mickie Krause sprechen, der passend zum Nachfolge-Programm einen eindringlichen Appell zur Krebsvorsorge ans Publikum richtete. 0,99 Millionen Zuschauer schalteten zu diesem Zeitpunkt bereits bei VOX ein, wodurch ein Marktanteil von 3,4 Prozent ausgewiesen wurde. In der Zielgruppe lag der Wert nur bei 5,2 Prozent.