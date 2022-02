Super Bowl lockt 112 Millionen an

US-Quoten

Auf allen Plattformen wurden 167 Millionen Menschen registriert.

Im Durchschnitt erreichte der Super Bowl am Sonntagabend 101,1 Millionen Zuschauer, die das Spiel bei NBC und dem spanischsprachigen Telemundo im linearen Fernsehen verfolgten. 99,178 Millionen Zuschauer waren bei NBC dabei. Damit zogen die Reichweiten um acht Prozent an, im Vorjahr wurden „nur“ 91,6 Millionen Zuschauer gemessen. "Der Super Bowl lieferte wieder einmal ein riesiges Publikum, das NBC und die unübertroffene Kraft des Fernsehens sowie die Erstausstrahlungen auf Peacock und Telemundo einschloss und in unsere meistgesehene Olympia-Berichterstattung seit vier Jahren mündete", sagte Mark Lazarus, Chairman, NBCUniversal Television and Streaming, in einer Erklärung.Der Super Bowl LVI zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals erreichte am Sonntag in der Spitze etwas mehr als 112 Millionen Zuschauer auf NBC, Telemundo, Peacock, NBC Sports Digital, den NFL-Digitalplattformen und Yahoo Sports Mobile und insgesamt 167 Millionen Zuschauer. Mit der ganzen Kraft von NBC wurde das Spiel zwischen den Rams und den Engals zur meistgesehenen Sendung seit fünf Jahren."Wir freuen uns, dass sich unsere Strategie, die beiden stärksten Ereignisse der Welt – den Super Bowl und die Olympischen Spiele – am 'Super Gold Sunday' zu kombinieren, in so hohem Maße ausgezahlt hat", fügte Pete Bevacqua, Chairman von NBC Sports, hinzu. "Wir freuen uns darauf, diese Strategie auch in Zukunft fortzusetzen."