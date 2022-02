Peacock bestellt «Friend of the Family»

US-Fernsehen

Die True-Crime-Serie um Jan Broberg wird mit Anna Paquin aufgezogen.

Der NBC-Streamingdienst Peacock hat die Seriebestellt, die unter anderem mit «True Bloods»-Star Anna Paquin aufgezogen wird. Zu den weiteren Hauptdarstellern gehören Jake Lacy, Colin Hanks und Lio Tipton. Die Serie stammt von Nick Antosca, der schon an «The Act» beteiligt war.«A Friend of the Family» basiert auf der wahren Geschichte der Familie Broberg, deren Tochter Jan über Jahre hinweg mehrfach von einem charismatischen, besessenen Familien-"Freund" entführt wurde. Die Brobergs, die sich ihrem Glauben, ihrer Familie und ihrer Gemeinschaft verschrieben haben, waren völlig unvorbereitet auf die ausgeklügelten Taktiken, mit denen ihr Nachbar ihre Schwächen ausnutzte, sie auseinandertrieb und ihre Tochter gegen sie aufbrachte. Dies ist die Geschichte, wie ihr Leben für immer verändert wurde und wie sie überlebte."Nick Antosca hat mit «A Friend of the Family» eine fesselnde Serie geschaffen, die die unvorstellbaren Erfahrungen einer Familie mit großer Einsicht und Sensibilität erforscht", sagte Lisa Katz, President of Scripted Content bei NBCUniversal Television and Streaming. "Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie Anna Paquin, Jake Lacy, Colin Hanks und Lio Tipton diese komplexen Charaktere zum Leben erwecken, und wir wissen, dass das Peacock-Publikum sich mit dieser unglaublichen Geschichte über Täuschung und Widerstandsfähigkeit identifizieren wird."