«Balko Teneriffa»: RTL sendet ersten Film im März

TV-News

Jochen Horst und Ludger Pistor feiern in der Neuauflage der Ruhrpott-Serie am 24. März unter der kanarischen Sonne ihr Comeback.

Das Jahr ist noch jung, doch schon jetzt spricht RTL vom „Comeback des Jahres“. Gemeint ist die Neuauflage der Krimi-Serie «Balko», die am 24. März alsals 90-Minüter über die Bildschirme flimmern wird. 15 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Fall treffen die ehemaligen Ermittler Balko alias Jochen Horst und Krapp gespielt von Ludger Pistor wieder aufeinander und lösen ihre Fälle statt im grauen Ruhrpott nun auf der Kanaren-Insel. Im ersten Film, der an jenem Donnerstag um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird, ist auch Uschi Glas in einer Gastrolle zu sehen.Sie verkörpert die „glamouröse wie undurchsichtige“ Geschäftsfrau Beate Oswald. Als weitere Hauptdarstellerin verkörpert Tamara Romera Ginés die Kommissarin Alicia Ruíz, die die beiden Ex-Polizisten Balko und Krapp am liebsten von der Insel und aus ihrem Leben verbannen würde Außerdem standen auch Iván Gallardo, Jan Henrik Stahlberg und Johannes Kienast vor der Kamera.Inhaltlich dreht sich der Auftaktfilm „Doppelt hält besser“ zunächst um Balko, der sich nach dem Tod seiner spanischen Frau voller Selbstmitleid dem Alkohol ergibt. Für Krapp könnte dagegen kaum besser laufen. Er ist mittlerweile als Ministerialrat des Verteidigungsministeriums tätig und reist nur noch im Privatjet. Doch dann wird er nach einer Party des deutschen Waffenherstellers Oswald in Santa Cruz des Mordes an einer Kellnerin beschuldigt.«Balko Teneriffa» wurde von der UFA Fiktion produziert, Produzent ist Guido Reinhardt, Producerin ist Agnes Hertwig. Regie führt Félix Koch nach dem Drehbuch von Robert Dannenberg und Stefan Scheich. Executive Producer seitens RTL ist Nico Grein unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland. Die Dreharbeiten für den ersten Film fanden im Oktober und November des vergangenen Jahres auf Teneriffa statt.