Veronika möchte auf Schmerzmittel verzichten

Soap-Check

Während bei «Dahoam is Dahoam» ein wichtiges Thema angeschnitten wird, sprechen sich Robert und Lia am Fürstenhof aus.

Dörte bedauert, dass ihre Tochter Anke immer wieder das Glück von Katrin und Florian vor Augen geführt bekommt. Und Anke will sich das nicht mehr gefallen lassen. Sie startet einen Rachefeldzug und fordert von Dörte, sich zwischen ihr und Katrin zu entscheiden. Philip beschwört seinen Vater, Amelie und Britta zu sagen, dass er noch lebt. Andernfalls wird er ihm nicht den Anteil am Verkaufspreis seines Bildes geben. Jakob ist verärgert. Doch als er Amelie zusammen mit ihrem Bruder Philip sieht, ist er sehr berührt von seinen Kindern. Da Hannes wegen des "vom Himmel gefallenen Geldes" Angst hat, in der Laube zu schlafen, quartiert er sich unter einem Vorwand in der WG ein. Dort gerät er mit Franzi in eine Grundsatzdiskussion über das Militär, die daraufhin die WG verlässt. Am nächsten Tag bittet Hannes jedoch die kampferprobte Soldatin, für ihn in die Laube zu gehen. Dort trifft sie tatsächlich auf einen „Einbrecher“, den sie prompt überwältigt. Doch der Dieb, entpuppt sich als David. Es kommt zum Kuss und Franzi will noch mehr!Robert ist glücklich, sich mit Lia ausgesprochen zu haben und Werner wieder in der Saalfeldwohnung begrüßen zu können. Doch dann steht Ariane plötzlich vor ihnen – sie wurde aus Mangel an Beweisen freigelassen. Werner und Christoph wähnen sich zunächst in Sicherheit, da sie noch ein Ass im Ärmel haben, doch dann müssen die beiden eine herbe Enttäuschung erfahren. Christoph lässt sich zum Dank für Yvonnes erfolgreiche Mission auf ein Austern-Dinner mit ihr ein. Die beiden verbringen einen amüsanten Abend, bis Arianes Rückkehr ihr Date abrupt beendet. Während Christoph Krisensitzung mit Werner hält, bekommt Yvonne große Angst. In ihrer Not behauptet Josie vor Paul, dass Gerry ihr heimlicher Freund sei. Doch dieser fühlt sich nicht imstande, bei der Scharade mitzuspielen, weil er nicht lügen kann. Als er aber erfährt, dass es Shirin war, die Josies falschen Freund erfunden hat, macht er dann doch mit. Rosalie wird beim Yoga von André und Werner gestört und flüchtet sich mit ihren Übungen auf den Dachboden des angrenzenden Stalls. Daraufhin kommt sie auf die Idee, diesen zu einem Yoga-Raum auszubauen. Doch wenig später bekundet auch jemand anderes großes Interesse an dem Dachboden.Veronika schafft es, motiviert vom anstehenden Besuch ihrer Enkelin, auf die Schmerzmittel zu verzichten. Kommt sie nun raus aus dem Teufelskreis? Eine Computerstimme am Traualtar kommt für Margot nicht infrage. Gibt es keine andere Lösung für Pfarrer Burmans Stimmverlust - muss die Hochzeit ausfallen? Als Katharina von Christian verlangt, seine Fruchtbarkeit testen zu lassen, rauscht dieser wütend ab. Ist sie einen Schritt zu weit gegangen?Ringo will seine Adoption durch Benedikt trotz Verletzung durchziehen. Die beiden tun sich schwer, ein gutes Vater-Sohn-Verhältnis vorzuspielen. Chris erfährt entsetzt, dass Cecilia hinter sein Geheimnis gekommen ist. Cecilia geht es nicht anders, als sie die ganze Wahrheit erfährt. Sina gelingt es, David zurück ins Leben zu holen. Während ihn alle für einen Helden halten, ahnt niemand etwas von seiner Verbindung zu ihrer Entführerin.Jenny kann sich nach dem Sex nur schwer von Justus losreißen. Doch eine Geschäftsreise durchkreuzt ihre Pläne. Leyla wird völlig aus der Bahn geworfen, als sie von Marians Flucht erfährt. Sie will ihn unbedingt zurück nach Essen holen. Als die von Isabelle angefertigten Team-Jacken bei Simone wegen eines misslungen Designs durchfallen, sieht Kim darin ihre Chance.Moritz erfährt von Yvonne die Wahrheit über Miriam. Er kann die Beweggründe für deren Schweigen und Lügen verstehen. Als er Luis jedoch erneut zu nah kommt, ist seine Schmerzgrenze erreicht, und er lässt seinen Frust an Miriam aus. Als Gerner Yvonnes Drohung mitbekommt, bricht ein Streit aus. Im Anschluss sieht Gerner sich genötigt, klare Kante zu zeigen, während Yvonne in ihrer Familie für Klarheit sorgt.Chico muss notgedrungen den ganzen Tag mit der liebeskummergeplagten Jenny verbringen. Lilli hat ihn darum gebeten, weil sie selbst verhindert ist. Genervt versucht Chico, Jenny loszuwerden, indem sie er im Boxstudio mit einem massiven Sportprogramm beschäftigt. Leider misslingt der Plan. Nachdem Jenny sich dann auch noch bei Chico zu Hause eingeladen hat, um ihn zu bekochen, flippt er in Jans Anwesenheit aus. In einer Jenny-freien Minute lästert Chico böse über sie ab. Sie bekommt jedoch alles mit. Chico muss seinen ganzen Charme einsetzen, um Abbitte zu leisten. Als er dann später beobachtet, wie Jan und Jenny Riesenspaß miteinander haben und ihm zudem bewusst wird, dass es seine Lilli nicht ohne deren beste Freundin geben wird, reift in Chico der Plan, Jan und Jenny zu verkuppeln.Milla wird morgens Zeugin, dass Piet Probleme mit einem schwierigen Kunden hat. Sie kommt hinzu und löst den Konflikt auf ziemlich souveräne Weise. Dadurch wird ihr klar, dass sie wirklich gerne wieder mehr Verantwortung im Matrix hätte und verlangt von Piet daher eine Beförderung. Der lässt sie jedoch erneut abblitzen und erinnert sie daran, dass sie jetzt als Gogo am unteren Ende der Nahrungskette steht. Als Piet sich daraufhin auch seinen anderen Mitarbeitern gegenüber erheblich im Ton vergreift und von ihnen dreist Dinge verlangt, die definitiv nicht zu ihren Aufgabe gehören, lässt Milla ihn mit Genugtuung ins Messer laufen. Das Team ruft kurz darauf zum Streik auf. In dieser Situation bietet Milla ausgerechnet Piet ihre Hilfe an. Sie hat nur eine Bedingung: Er soll ihr endlich die verlangte Beförderung zukommen lassen. Piet muss in den sauren Apfel beißen – und Milla feiert ihren Triumph.