«Das große Promibacken» legt zum Finale zu

Quotennews

Mit Sarah Harrison ist eine Gewinnerin für die Sat.1-Show «Das große Promibacken» gefunden. Doch auch der Sender konnte sich über den gestrigen Abend freuen.

Am 12. Januar 2022 gingbei Sat.1 wieder los und mit der gestrigen Ausgabe ist in Sarah Harrison eine Gewinnerin gefunden. Doch größter Gewinner des Abends wird Sat.1 selbst gewesen sein. Die Quoten der Staffel präsentierten sich so, wie sich das ein Programmplaner sicherlich vorstellen würde. Man startete beim Bällchensender mit 2,02 Millionen Zuschauern, musste zwar die 2-Millionen-Marke bereits in Folge zwei wieder abgeben, jedoch riss das Interesse nie gänzlich ab. Nur bei einer Show fiel der insgesamt Marktanteil unter 7 Prozent, als am 2. Februar 1,85 Millionen Zuschauer nur 6,8 Prozent holten. Damit markierte der Sender auch die schlechteste Leistung der letzten Wochen, doch das Comeback war umso besser.Bereits eine Woche danach holte die vorletzte Folge mit 2,09 Millionen Zuschauer einen neuen Bestwert ins Hause Sat.1, inklusive neuem Marktwert-Highlight von 7,9 Prozent. Die Zielgruppe war zwischenzeitlich auf 0,63 Millionen Umworbene gefallen und stieg mit der angesprochenen Show auf ebenfalls einen neuen Bestwert von 0,78 Millionen. Hier lag der entsprechende Marktanteil bei 11,6 Prozent. Die Vorzeichen für das gestrige Finale könnten also kaum besser sein, wenn natürlich auch die Fallhöhe stieg.Doch die Back-Show lieferte! Mit 2,43 Millionen Zuschauern am gestrigen Final-Abend überbot Sat.1 erneut jegliche Vorleistungen und der neue Bestwert in Sachen Marktanteil liegt bei erreichten 8,9 Prozent. Fehlte noch eine überzeugende Leistung in der klassischen Zielgruppe, die sich mit 0,9 Millionen Umworbenen und einem Marktanteil von 12,9 Prozent ergab. Für die Zuschauer der Show wird im Übrigen Sarah Harrison kaum eine Überraschungs-Siegerin gewesen sein, die 30-Jährige schaffte es in jeder Woche sich die rote Schürze als Bäckerin der Woche zu holen. Zuvor gelang das noch keinem Kandidaten bei dem Format.