ZDFneo verschiebt «Rabenväter oder Super Dads?»

TV-News

Der Spartensender zeigt das zweiteilige Social Factual mit Collien Ulmen-Fernandes zwei Tage später als ursprünglich geplant.

Ursprünglich hatte der Spartensender ZDFneo ds zweiteilige Social Factualfür den 22. März angekündigt, nun gab es eine Verschiebung im Sendeplatz und Collien Ulmen-Fernandes geht in der Fabiola-Produktion erst zweite Tage später am Donnerstag, den 24. März um 20:15 Uhr auf Sendung. Darin widmet sie sich nach ihrer Reportage «Rabenmütter oder Super Moms?» im vergangenen Jahr der Rolle der Väter in unterschiedlichen Familienkonzepten. In der ZDFmediathek stehen beiden Folgen, die am Abend nacheinander gezeigt werden, bereits ab 10:00 Uhr zum Abruf bereit.In der von der Fabiola umgesetzten Produktion sollen die veränderten Erwartungen an die Rolle des Vaters unter die Lupe genommen werden. War es früher noch ausreichend, dass der männliche Teil der Familie für die finanzielle Versorgung zuständig war und sich sonntags Zeit für Frau und Kind nahm, sind die Ansprüche heutzutage vielfältig. Durch die zunehmende Berufstätigkeit der Frauen wird auch nicht nur die Hilfe, sondern die selbstverständliche Übernahme von Haushaltspflichten und Kinderbetreuung von Vätern eingefordert.Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes besucht fünf Väter und ihre Familie Zuhause in ihrer vertrauten Umgebung. Außerdem spricht sie mit verschiedenen Experten über die Veränderungen und Erwartungen, die heute an Väter gestellt werden. Sie trifft die Soziologin Prof. Dr. Johanna Possinger, Entwicklungspsychologe Prof. Dr. Andreas Eickhorst, die Erziehungswissenschaftlerin Jelena Büchner und den Psychologen und Politikwissenschaftler Carsten Vonnoh. Als Produzenten von «Rabenväter oder Super Dads?» zeichnen Ina Eck und Oliver Fuchs verantwortlich.Am Sonntag, 20. März, wiederholt der Spartensender ab 20.15 Uhr noch einmal das Social Factual «Rabenmütter oder Super Moms?».