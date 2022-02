Rojan Juan Barani: Solche Phase hat jeder mal

Interview

In «Ich dich auch» übernimmt Barani das erste Mal die Hauptrolle. Wir sprachen mit ihm über das Kammerspiel, das an den ersten Corona-Lockdown erinnert.

Die Sitcom handelt von einem frisch verliebten Paar, Caro und Yannik, welches die ganze Zeit, also auch in sehr privaten Momenten begleitet wird. Jedoch werden diese Momente dauernd durch die engsten Freunde, den über interessierten aber liebevollen Nachbarn und die Eltern gestört. Es ist ein Paradies bestehend aus Pizzaschachteln und schmutziger Unterwäsche.Ja, finde ich auf jeden Fall. Besonders die Herausforderung für uns Schauspieler*innen, dass es dem Zuschauer gar nicht so bewusst ist, dass sich alles nur in einem Raum abspielt. Außerdem war es für mich eine ganz neue Erfahrung, da es mein allererstes Kammerspiel war.Wir hatten viel Spaß dabei, uns diese Szenen zu erarbeiten – was geht, was nicht, was stattdessen etc. Bei solch nahen Szenen und mit einem größeren Cast auf engstem Raum wird man jeden Tag getestet, sonst wären solche Szenen gar nicht machbar.Ja! Meine Schwester und meine Mutter hatten mir mal den Film «The Hateful Eight» von Tarantino gezeigt. Das ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn ich an ein Kammerspiel denke. Hierbei handelt es sich um ein Western, wir haben natürlich mit unserer Sitcom etwas ganz anderes gedreht. Die einzige Gemeinsamkeit ist hier das Konzept.Logisch, das haben wir, glaube ich, alle mal. Ich bin gerade erst frisch ausgezogen und meine Wohnung ist kleiner als die von Yannik. Ich finde, solch eine Phase sollte man aber auch genießen.Wobei ich dazu sagen muss, dass ich meine Pizza lieber auf dem Sofa esse und dann am liebsten Margherita mit Oliven.Obwohl ich zwar verregnete Sonntage hin und wieder mal sehr gerne habe, könnte ich niemals so viel Zeit wie Yannik in der Wohnung bleiben. Irgendwann fällt mir dann immer die Decke auf den Kopf und ich muss raus an die frische Luft und mich bewegen.Ich glaube, ich habe so wie viele, ganz Netflix durchgeschaut und somit viele Serien und Filme schauen können, die ich schon immer mal sehen wollte. Gleichzeitig habe ich die Zeit genutzt um Sport zu treiben und mich in aller Ruhe auf anstehende Projekte vorzubereiten. Ein neues Hobby habe ich nicht für mich entdeckt, sondern ich bin eher meinen schon bestehenden Leidenschaften nachgegangen.Ja, ich hatte das Glück unter anderem bei diesen tollen Projekten mitzuwirken, was mir große Freude bereitet hat.Es fällt mir schwer, mich für ein Projekt zu entscheiden, was mir am besten gefallen hat, jedoch würde ich dann an «Ich dich auch!» und «Friedmanns Vier» auf RTL+ festhalten. In der Sitcom durfte ich meine erste Hauptrolle spielen und in «Friedmanns Vier» hatte ich das Glück, in meiner Rolle „Rokko“ zu rappen und Oli Banjo kennenzulernen.Das kann man ja noch gar nicht absehen, da alles gerade erst gestartet ist («Friedmanns Vier») oder in diesem Monat auf Sendung geht («Das Privileg», seit 09.02., «Ich Dich auch», seit 15.02.). Die Rolle des Yannik in Ich Dich auch ist schon was Einzigartiges und meine erste HR . Und dass ich gerade so präsent bin, gibt meiner Karriere hoffentlich dann den Fortschritt, den ich mir erträume! 😊Aktuell praktiziere ich Kampfsport nicht mehr so sehr wie früher, da kam die Schauspielschule und natürlich das Drehen dazwischen. Am besten kann ich durch Sport und Musik abschalten.