Marvel-Universe: Magneto

Marvel

Diese Ausgabe dreht sich um einen Feinde der X-Man, den man auch unter Erik Magnus Lehnsherr kennt.

Magneto, der sich auch Erik Magnus Lehnsherr nennt, ist einer der mächtigsten Mutanten im Marvel Universum und einer der Feinde der X-Men. Er hat die Fähigkeit, Metall mit Magnetismus zu kontrollieren. Magneto erscheint bereits in der ersten Comic Ausgabe X-Men #1, und ist somit einer der ältesten X-Men Charaktere.Erik Magnus Lehnsherr stammt aus Deutschland, wo er in einer jüdischen Familie geboren wurde. 1944 gerät Erik mit seiner Familie in das Konzentrationslager Auschwitz, wo er von den Nazis von seinen Eltern getrennt wird. Durch diese extreme Stresssituation wurden Eriks Kräfte entfesselt und er konnte zum ersten Mal unbewusst Metall manipulieren. Er öffnete ein schweres Metalltor, hinter dem seine Eltern verschwunden waren, bis er von einem Wachen überwältigt wurde.Als die Nazis ihn zwingen wollten seine Kräfte erneut zu zeigen, drohten sie ihm damit, seine Mutter zu erschießen, wenn er sich weigern sollte. Da Erik seine Kräfte aber noch nicht steuern konnte, schaffte er es nicht, seine Mutter zu retten. Seitdem erlangte er die Kontrolle über seine Kräfte und wurde zu einem der stärksten Mutanten überhaupt, mit einem Hass auf den Rest der Menschheit, die keine Mutanten sind.Magneto erscheint das erste Mal im Film "X-Men" aus dem Jahr 2000, dem ersten Teil der dreiteiligen Original-Filmreihe. Er ist ein Feind der X-Men und der Gegenspieler seines ehemaligen Freundes, dem Mutanten Charles Xavier, alias Professor X. Sein Ziel ist es, die Mutanten an die Macht zu bringen und sich nicht von den Menschen kontrollieren zu lassen.Magnetos Kraft nennt sich Magnetokinese, mit anderen Worten: er kann Magnetismus manipulieren und somit sämtliche Metalle auf der Welt nach seinem Wunsch verformen und bewegen. Diese Kraft ist sehr vielfältig einsetzbar. Sie erlaubt es ihm unter anderem Kugeln zu stoppen, mit seinem Metallanzug zu fliegen oder auch riesige Metallkonstruktionen, wie Brücken, auseinanderzunehmen. Sein Spürsinn für Metalle ist ausgezeichnet, weshalb er auch Wolverines Adamantiumskelett aus großer Entfernung aufspüren konnte. Mit der Hilfe von Apocalypse war Magneto sogar in der Lage, das natürliche Magnetfeld der Erde zu manipulieren.