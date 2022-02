Comic-Laden

Direkt in der Erzählweise und komplex in den Figuren zeichnet Alessandro Tota das Porträt einer desorientierten Generation im Italien des Niedergangs.

Fratelli ist eine italienische Graphic Novel. Alessandro Tota zeichnet eine Handlung aus den 1990er Jahren im süditalienischen Bari. Die Stadt direkt am Meer erlebt in dem Jahrzehnt einen niederschmetternden Niedergang. Zu viel Geld wurden in vergangenen zwei Jahrzehnten "verbrannt". Die Bildungseinrichtungen wurden durch die Regionalregierung missachtet und ihr Verfall schritt schleichend dahin. Arbeitgeber wechselten die Orte und überließen die zurückgebliebenen Arbeitnehmer ihrem Schicksal.Der Leser und Betrachter von Fratelli soll annehmen, dass es sich nicht um eine vergangene Geschichte handelt, sondern dass sie im Hier und Jetzt stattfindet. Cosimo und Nerone, die Fratelli (Brüder) und Hauptfiguren der Graphic Novel verlieren ihren Vater, der ihnen sein Erbe hinterlässt. Der lokale Niedergang der einst so blühenden Stadt Bari ist überall zu spüren. Die Brüder ziehen sich in ihr tristes Dasein zurück und leben von dem Erbe ihres Vaters. Wie das so mit Erbvermögen ist, dass nicht nachhaltig investiert oder angelegt wird, ist es irgendwann aufgebraucht.Alessandro Tota beschreibt, wie es vielen Italienern im Süden ergeht. Ob in Bari, Brindisi, Neapel, Messina, Taormina oder Palermo, überall resignieren junge Menschen, weil ihre Bemühungen für ein nachhaltiges Italien zerstört werden. So leben die beiden tagein und -aus ihre Routinen und werden immer wieder in typische italienische Situationen verwickelt. Sie sind die Verlierer eines reichen Italiens der Neuzeit, das ebenso wie andere Staaten in Europa vom europäischen Bündnis profitieren. Aber wo ist das Vermögen, die Chance, dem Zustand zu entkommen und die Gerechtigkeit, die über die Korruption und Hoffnungslosigkeit siegt?Abenteuerlich wird es, als die Fratelli versuchen, das Gemälde, ihr letzter großer Wert, zu verkaufen. Im tiefen Süden Italiens kommen die jungen Menschen nur durch den Zusammenhalt weiter und durch das berühmte Vitamin B. Brüderschaft ist in den südlichen Gefilden ein Ausdruck von Wertschätzung. Dabei muss es sich nicht um biologische Brüder derselben Eltern handeln. Brüder bezeichnen sich auch Stiefbrüder, langjährige Freunde. Es ist das Zeugnis eines Paktes; wir gegen die. Die, das sind die da draußen aus den anderen Clans und Vierteln.In gewisser Weise hat sich Jahrzehnte später nur wenig getan. Einige Straßen sind neu, einige Fassaden renoviert, aber die Hoffnungslosigkeit und die Korruption sind geblieben. Tiefer verankert als je zuvor. Fratelli verdeutlicht, dass das Urlaubsparadies Italien Schattenseiten aufweist. Dabei bedient er sich nicht wie andere der viel diskutierten italienischen Politik, sondern gewährt den Betrachtern einen tiefen Einblick in das Alltagsgeschehen unter Brüdern Italiens.