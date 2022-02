«Hartz Rot Gold» löst die Benz-Baracken am Nachmittag ab

TV-News

RTLZWEI präsentiert im März 40 neue Folgen der Sozial-Doku am Nachmittag.

In den vergangenen beiden Wochen setzte der selbsternannte Reality-Sender Nummer eins, RTLZWEI , am Nachmittag neue Folgen vonaus Mannheim. Zuvor zeigte der Grünwalder Sender auch Geschichten aus Rostock. Die Mannheimer Storys lagen in der Zielgruppe meist im Umfeld des Senderschnitts, in der Spitze waren einmal sogar starke 6,8 Prozent drin. Auch in Rostock holte «Hartz und herzlich» teils hohe Quoten von bis zu 7,3 Prozent. Ab Freitag, den 25. Februar, pausiert das Format aus dem Hause UFA Show & Factual.Dann übernimmt den Sendeplatz um 16:00 Uhr die Reihe, von der RTLZWEI 40 neue Ausgaben geordert hat. In der Odeon-Entertainment-Produktion werden Menschen aus Bremerhaven und Gelsenkirchen in ihrem Alltag und bei Problemen im Zusammenhang mit Hartz IV begleitet. In der Auftaktfolge stehen beispielsweise der 29-jährige Nico und die 23-jährige Jenny im Mittelpunkt, die beide Arbeitslosengeld beziehen, aber auf einen Ausbildungsplatz hoffen. Zudem muss Willy auf seine Frau verzichten, da sie im Krankenhaus liegt. Da er aber Trompeter beim FC Schalke 04 und deshalb in der ganzen Stadt bekannt ist, kann er sich die Unterstützung seines Freundeskreises verlassen.Erstmals strahlte RTLZWEI «Hartz Rot Gold» vor zwei Jahren aus, damals noch in der Primetime. Vier Folgen aus Bremen und Bremerhaven holten solide Werte zwischen 4,6 und 6,0 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Im Sommer 2021 wiederholte RTLZWEI dann jedoch zwei Folgen, die sich mit Menschen aus Köln und Sankt Augustin beschäftigten. Die erste Zweitverwertung lief mit 5,7 Prozent recht ordentlich, eine Woche später waren gegen die Übertragung der Fußball-Europameisterschaft – Deutschland traf auf Frankreich – nur noch 2,0 Prozent drin.