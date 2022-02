ABC setzt «Promised Land» vor die Tür

US-Fernsehen

Die Serie wurde nach drei Episoden abgesetzt. Die restlichen Episoden werden bei Hulu veröffentlicht.

Die junge Fernsehseriewird nicht bei ABC enden. Das Network trennte sich von dem Format, nachdem die Einschaltquoten schlecht waren. Nur etwas mehr als zweieinhalb Millionen Fernsehzuschauer waren Woche für Woche dabei. Bereits am 28. Februar wird deshalb «The Good Doctor» aus der Winterpause zurückkehren."«Promised Land» ist eine wunderschön umgesetzte und äußerst unterhaltsame Serie, auf die wir alle in unserem Unternehmen sehr stolz sind", so ABC in einer Erklärung. "Wir wissen, dass es ein leidenschaftliches Publikum gibt, das sehr in diese Serie investiert hat, und diese Zuschauer werden in der Lage sein, alle nachfolgenden Episoden für den Rest der Staffel jeden Dienstag exklusiv auf Hulu zu streamen."«Promised Land» wird als episches, generationsübergreifendes Drama über eine Latinx-Familie beschrieben, die im kalifornischen Sonoma Valley um Reichtum und Macht kämpft.